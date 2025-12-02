Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Флаг Саудовской Аравии
Флаг Саудовской Аравии
© commons.wikimedia.org by Paasikivi is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 16:17

Королевство меняет игру: отмена виз создаёт для россиян направление, где духовность, мегаполисы и море сходятся в одну точку притяжения

Отмена визового режима открыла россиянам въезд в Саудовскую Аравию зимой этой

Начало зимы для российских путешественников обернулось долгожданным упрощением правил въезда в одну из самых закрытых и одновременно стремительно развивающихся стран Ближнего Востока. Новый порядок пересечения границы меняет привычную логику планирования маршрутов и открывает направление, которое ещё несколько лет назад казалось недоступным. Интерес к королевству растёт, поскольку местные власти активно преобразуют его в крупный центр международного туризма. Об этом сообщает MIR24. TV.

Новые правила въезда и почему на них стоит обратить внимание

Отмена визового режима между Россией и Саудовской Аравией стала одним из ключевых событий зимнего сезона. После того как стороны завершат обмен официальными уведомлениями, соглашение вступит в силу, и граждане России смогут находиться в стране до 90 дней при наличии заграничного, служебного или дипломатического паспорта.

Авиакомпании уже реагируют на рост интереса к новому направлению. Из Москвы в Эр-Рияд увеличивается частота рейсов, аналогичная динамика наблюдается и по маршрутам из Внуково. Вскоре появится прямой маршрут из Джидды в российскую столицу, а к 2026 году планируется регулярное авиасообщение также с Санкт-Петербургом и Сочи.

Доступность перелётов влияет и на стоимость путешествия. Минимальные цены из Москвы в Эр-Рияд начинаются примерно от 12 тысяч рублей, однако в праздничные даты тарифы существенно увеличиваются. Несмотря на это, Саудовская Аравия продолжает привлекать туристов уникальными природными объектами, историческими святынями и растущей инфраструктурой.

Мекка и Медина: духовные центры мировой уммы

Для российских мусульман новые правила въезда прежде всего означают возможность легче совершать умру или хадж. Эти два города — сердце исламского мира, ежегодно принимающее миллионы паломников. Они объединяют древние традиции, духовную практику и значимые архитектурные сооружения.

Распространено мнение, что представители других конфессий не могут попасть в Мекку или Медину. На практике же некоторые путешественники подтверждают возможность въезда в пределы города, если соблюдать правила внешнего вида и поведения. Однако доступ к религиозным обрядам остаётся строго ограниченным.

Одним из самых известных мест Мекки является Масджид аль-Харам, где расположена Кааба — главная святыня ислама. По соседству возвышается ансамбль Абрадж аль-Бейт с крупнейшими в мире часами, чьи циферблаты имеют диаметр 43 метра. Несмотря на разные точки зрения среди верующих относительно архитектурного решения, постройка остаётся рекордной по высоте и масштабу.

Символичными считаются и ворота Корана над трассой Джедда — Мекка. Огромная арка с каменной книгой на вершине стала одним из узнаваемых элементов въезда в город.

В Медине центральное место занимает мечеть Масджид ан-Набави, где находится могила пророка Мухаммеда, а также двух первых халифов.

"Паломники со всего мира считают посещение этих мест важнейшим духовным переживанием", — говорится в сообщении саудовской Туристической комиссии.

Особый интерес вызывает сочетание древности и современных технологий. На площади перед мечетью установлены десятки огромных автоматических зонтов, которые раскрываются с рассветом и создают прохладу даже в часы сильного зноя.

Эр-Рияд: столица, в которой прошлое и будущее идут рядом

Название столицы — "сады" — отражает её историческую роль оазиса среди пустынь. Сегодня Эр-Рияд — это быстрорастущий мегаполис с яркой архитектурой, мощной культурной инфраструктурой и выразительным городским ритмом.

Одним из самых узнаваемых символов является мост Sky Bridge в Kingdom Centre, откуда открывается панорама города.

Для тех, кто хочет углубиться в историю региона, подходят крепость Аль-Масмак и Национальный музей. Особое место занимает район Эд-Диръия — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его архитектура позволяет увидеть, каким был ранний центр власти Саудовского государства.

"Эд-Диръия — важная часть нашей культурной идентичности", — отмечается в материалах Министерства культуры Саудовской Аравии.

Джазан: тропическая сторона королевства

Юго-западный регион Джазан вытянут вдоль побережья Красного моря почти на 200 километров. Это настоящий рай для дайверов благодаря коралловым рифам и чистой воде. Любители активных занятий предпочитают горные маршруты по массивам Аль-Кар и Фифа, известным живописными пейзажами.

Регион славится выращиванием инжира, манго, папайи и других тропических фруктов. Его кухня считается одной из самых аутентичных, а путешественники отмечают её насыщенные вкусовые акценты.

Янбу: столица водных развлечений

Западное побережье страны — это прежде всего Янбу, который часто называют центром морских развлечений. Здесь доступны дайвинг, водные лыжи, прогулки на катерах и множество водных активностей.

Город делится на три территории — Янбу-аль-Бахр, Янбу-эль-Нахль и Промышленный Янбу — каждая со своей атмосферой.

Рынок Аль-Лайл, историческая мечеть Аль-Сенусси, ремесленные лавки и современные рестораны формируют яркую картину местной жизни.

Сравнение туристических направлений Саудовской Аравии

Каждый регион страны предлагает свой формат отдыха. Мекка и Медина подходят паломникам, стремящимся к духовному опыту. Эр-Рияд — выбор тех, кто предпочитает современную архитектуру, музеи и городские впечатления. Джазан привлекает тропической природой и активностью на побережье. Янбу подойдёт поклонникам морских видов спорта и дайвинга.

При выборе места важно учитывать климат, сезонность и особенности инфраструктуры. Туристическая отрасль королевства стремительно развивается, и ежегодно появляются новые объекты размещения и развлечений.

Плюсы и минусы путешествий по Саудовской Аравии

Планируя путешествие, полезно заранее оценить особенности направления. Страна активно развивается, что создаёт как преимущества, так и определённые сложности.

К плюсам относятся:

  1. тёплый климат в зимний сезон;

  2. обилие исторических и религиозных объектов;

  3. улучшенная инфраструктура для туристов;

  4. высокий уровень безопасности.

К минусам можно отнести:

  1. высокие цены в пиковый сезон;

  2. необходимость строгого соблюдения местных традиций;

  3. большие расстояния между ключевыми городами;

  4. сильную жару в летние месяцы.

Советы по путешествию в Саудовскую Аравию

При планировании поездки важно учитывать сезонность. Самый комфортный период — зимние месяцы, когда температура позволяет спокойно путешествовать как по пустыне, так и по городам.

Маршруты лучше продумывать заранее, поскольку расстояния между городами значительные. Следует помнить и о культурных нормах — одежда и поведение должны быть уважительными.

Для активных путешествий, таких как пешие маршруты по горам или прогулки по пустыне, нужна хорошая физическая подготовка.

Популярные вопросы о туризме в Саудовской Аравии

  1. Что лучше посмотреть туристу в первую очередь?
    Выбор зависит от интересов. Мекка и Медина — для паломничества, Эр-Рияд — для городского отдыха, Джазан — для природы и гор, Янбу — для дайвинга.

  2. Сколько стоит отдых в Саудовской Аравии?
    Цены зависят от сезона и выбранного курорта. В праздничные периоды стоимость перелётов и проживания увеличивается.

  3. Как выбрать город для путешествия?
    Определитесь, что вам ближе: святыни, море, природные маршруты, гастрономические впечатления или культурные достопримечательности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Отмена виз привлекает туристов из Китая в ЕАО и усиливает поток – Мария Костюк сегодня в 5:18
Безвиз с Китаем превращает ЕАО в туристическую бомбу: рост потока гостей ставит под угрозу существующую инфраструктуру

Отмена виз для туристов из Китая открыла ЕАО новые возможности: регион готовится к росту потока гостей и развивает инфраструктуру, рассчитывая достичь 100 тысяч туристов в ближайшие годы.

Читать полностью » Новый терминал в Мурманске вызывает недовольство пассажиров из-за сбоев – Андрей Чибис сегодня в 5:18
Мурманск попал в транспортный тупик: запуск нового терминала превратился в катастрофу с задержками и сбоями в работе

После запуска нового терминала в Мурманске пассажиры столкнулись с рядом проблем. Чиновники требуют устранить недостатки и объяснить рост стоимости такси.

Читать полностью » Однодневные поездки становятся эффективным способом борьбы с тревожностью – The Mirror сегодня в 5:18
Бессонница на расстоянии одного дня: как экстремальные однодневные поездки помогают побеждать ночные тревоги

60-летняя англичанка совершила 70 экстремальных однодневных поездок за год, чтобы справиться с бессонницей, и рассказала, как путешествия улучшили её самочувствие.

Читать полностью » 49% россиян планируют совмещать работу с путешествиями к 2026 году — ТурПром сегодня в 4:38
Планирую совмещать работу с путешествиями — вот почему воркейшн стал моим новым трендом

Тренд "воркейшн" продолжает набирать популярность: россияне готовы совмещать работу и отдых в самых живописных уголках страны. Узнайте, какие регионы и профессии лидируют в этом тренде.

Читать полностью » Температура воды на Мальдивах остается тёплой круглый год — trip.com сегодня в 0:58
Выбрала "неправильный" остров на Мальдивах — и пожалела через сутки: вот в чём подвох

Мальдивы предлагают сотни островов для отдыха — от приватных курортов до бюджетных локаций. Разбираемся, когда ехать, как выбрать остров и что учесть перед поездкой.

Читать полностью » Спрос на аренду коттеджей на Новый год в Подмосковье увеличился на 40% — Суточно.ру вчера в 22:38
Не думала, что загородный Новый год может быть таким чудесным: мой опыт отдыха в арендованном доме

Ленинградская область стала лидером по аренде домов на Новый год, опередив Подмосковье. Почему всё больше россиян выбирают загородные дома для праздников?

Читать полностью » Горные районы Греции раскрыли малоизвестные водопады вчера в 20:07
Греция удивила не морем, а водопадами — маршруты ведут в места, будто сошедшие из мифов

Откройте для себя 10 водопадов Греции, которые скрыты от туристических маршрутов. Найдите ваши идеальные места для отдыха на природе.

Читать полностью » Бархатный сезон в Бодруме держит воду на уровне 23 °C — данные Яндекс.Путешествий вчера в 19:08
Путешественники выбрали Бодрум и пришли в недоумение: бархатный сезон оказался совсем не таким, как думали

Бодрум — место, где осень ощущается продолжением лета. Узнайте, когда начинается сезон, какие пляжи и отели выбрать и чем заняться на курорте.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Российские автозаводы выпускают около 50 моделей легковых автомобилей более 20 брендов — "Автостат"
Туризм
Курортные зоны Шри-Ланки работают в обычном режиме после циклона — РСТ
Питомцы
Дикие шимпанзе получают ежедневную дозу алкоголя из фруктов — Science Advances
Туризм
Если Booking вернётся в Россию, то всем придётся больно — эксперт Фефелов
Спорт и фитнес
Регулярные тренировки повышают настроение и энергию — Джеймс Итальяно
Туризм
Местная жительница напала на российскую туристку в Аланье — Shot
Наука
Время может заменить все физические константы измерения — Матсас
Туризм
Краков признан самым чистым городом мира с 98,5% положительных отзывов — Radical Storage
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet