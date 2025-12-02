Королевство меняет игру: отмена виз создаёт для россиян направление, где духовность, мегаполисы и море сходятся в одну точку притяжения

Начало зимы для российских путешественников обернулось долгожданным упрощением правил въезда в одну из самых закрытых и одновременно стремительно развивающихся стран Ближнего Востока. Новый порядок пересечения границы меняет привычную логику планирования маршрутов и открывает направление, которое ещё несколько лет назад казалось недоступным. Интерес к королевству растёт, поскольку местные власти активно преобразуют его в крупный центр международного туризма. Об этом сообщает MIR24. TV.

Новые правила въезда и почему на них стоит обратить внимание

Отмена визового режима между Россией и Саудовской Аравией стала одним из ключевых событий зимнего сезона. После того как стороны завершат обмен официальными уведомлениями, соглашение вступит в силу, и граждане России смогут находиться в стране до 90 дней при наличии заграничного, служебного или дипломатического паспорта.

Авиакомпании уже реагируют на рост интереса к новому направлению. Из Москвы в Эр-Рияд увеличивается частота рейсов, аналогичная динамика наблюдается и по маршрутам из Внуково. Вскоре появится прямой маршрут из Джидды в российскую столицу, а к 2026 году планируется регулярное авиасообщение также с Санкт-Петербургом и Сочи.

Доступность перелётов влияет и на стоимость путешествия. Минимальные цены из Москвы в Эр-Рияд начинаются примерно от 12 тысяч рублей, однако в праздничные даты тарифы существенно увеличиваются. Несмотря на это, Саудовская Аравия продолжает привлекать туристов уникальными природными объектами, историческими святынями и растущей инфраструктурой.

Мекка и Медина: духовные центры мировой уммы

Для российских мусульман новые правила въезда прежде всего означают возможность легче совершать умру или хадж. Эти два города — сердце исламского мира, ежегодно принимающее миллионы паломников. Они объединяют древние традиции, духовную практику и значимые архитектурные сооружения.

Распространено мнение, что представители других конфессий не могут попасть в Мекку или Медину. На практике же некоторые путешественники подтверждают возможность въезда в пределы города, если соблюдать правила внешнего вида и поведения. Однако доступ к религиозным обрядам остаётся строго ограниченным.

Одним из самых известных мест Мекки является Масджид аль-Харам, где расположена Кааба — главная святыня ислама. По соседству возвышается ансамбль Абрадж аль-Бейт с крупнейшими в мире часами, чьи циферблаты имеют диаметр 43 метра. Несмотря на разные точки зрения среди верующих относительно архитектурного решения, постройка остаётся рекордной по высоте и масштабу.

Символичными считаются и ворота Корана над трассой Джедда — Мекка. Огромная арка с каменной книгой на вершине стала одним из узнаваемых элементов въезда в город.

В Медине центральное место занимает мечеть Масджид ан-Набави, где находится могила пророка Мухаммеда, а также двух первых халифов.

"Паломники со всего мира считают посещение этих мест важнейшим духовным переживанием", — говорится в сообщении саудовской Туристической комиссии.

Особый интерес вызывает сочетание древности и современных технологий. На площади перед мечетью установлены десятки огромных автоматических зонтов, которые раскрываются с рассветом и создают прохладу даже в часы сильного зноя.

Эр-Рияд: столица, в которой прошлое и будущее идут рядом

Название столицы — "сады" — отражает её историческую роль оазиса среди пустынь. Сегодня Эр-Рияд — это быстрорастущий мегаполис с яркой архитектурой, мощной культурной инфраструктурой и выразительным городским ритмом.

Одним из самых узнаваемых символов является мост Sky Bridge в Kingdom Centre, откуда открывается панорама города.

Для тех, кто хочет углубиться в историю региона, подходят крепость Аль-Масмак и Национальный музей. Особое место занимает район Эд-Диръия — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его архитектура позволяет увидеть, каким был ранний центр власти Саудовского государства.

"Эд-Диръия — важная часть нашей культурной идентичности", — отмечается в материалах Министерства культуры Саудовской Аравии.

Джазан: тропическая сторона королевства

Юго-западный регион Джазан вытянут вдоль побережья Красного моря почти на 200 километров. Это настоящий рай для дайверов благодаря коралловым рифам и чистой воде. Любители активных занятий предпочитают горные маршруты по массивам Аль-Кар и Фифа, известным живописными пейзажами.

Регион славится выращиванием инжира, манго, папайи и других тропических фруктов. Его кухня считается одной из самых аутентичных, а путешественники отмечают её насыщенные вкусовые акценты.

Янбу: столица водных развлечений

Западное побережье страны — это прежде всего Янбу, который часто называют центром морских развлечений. Здесь доступны дайвинг, водные лыжи, прогулки на катерах и множество водных активностей.

Город делится на три территории — Янбу-аль-Бахр, Янбу-эль-Нахль и Промышленный Янбу — каждая со своей атмосферой.

Рынок Аль-Лайл, историческая мечеть Аль-Сенусси, ремесленные лавки и современные рестораны формируют яркую картину местной жизни.

Сравнение туристических направлений Саудовской Аравии

Каждый регион страны предлагает свой формат отдыха. Мекка и Медина подходят паломникам, стремящимся к духовному опыту. Эр-Рияд — выбор тех, кто предпочитает современную архитектуру, музеи и городские впечатления. Джазан привлекает тропической природой и активностью на побережье. Янбу подойдёт поклонникам морских видов спорта и дайвинга.

При выборе места важно учитывать климат, сезонность и особенности инфраструктуры. Туристическая отрасль королевства стремительно развивается, и ежегодно появляются новые объекты размещения и развлечений.

Плюсы и минусы путешествий по Саудовской Аравии

Планируя путешествие, полезно заранее оценить особенности направления. Страна активно развивается, что создаёт как преимущества, так и определённые сложности.

К плюсам относятся:

тёплый климат в зимний сезон; обилие исторических и религиозных объектов; улучшенная инфраструктура для туристов; высокий уровень безопасности.

К минусам можно отнести:

высокие цены в пиковый сезон; необходимость строгого соблюдения местных традиций; большие расстояния между ключевыми городами; сильную жару в летние месяцы.

Советы по путешествию в Саудовскую Аравию

При планировании поездки важно учитывать сезонность. Самый комфортный период — зимние месяцы, когда температура позволяет спокойно путешествовать как по пустыне, так и по городам.

Маршруты лучше продумывать заранее, поскольку расстояния между городами значительные. Следует помнить и о культурных нормах — одежда и поведение должны быть уважительными.

Для активных путешествий, таких как пешие маршруты по горам или прогулки по пустыне, нужна хорошая физическая подготовка.

Популярные вопросы о туризме в Саудовской Аравии