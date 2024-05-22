Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа вылетит в Россию, объявило государственное агентство BNA.
По данным агентства, в среду он прибудет в Москву для проведения переговоров о двустороннем сотрудничестве и обсуждения текущей региональной и международной ситуации. В сообщении отмечается, что приглашение было направлено от имени Владимира Путина.
Во время визита также будут обсуждены результаты 33-го арабского саммита, который состоялся в Бахрейне 16 мая. Арабские лидеры призвали к размещению международных миротворцев на территории сектора Газа до реализации решения о создании двух независимых государств.
Фото: www.flickr.com/United Autosports (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Норвегия признает Палестину
Норвегия признает Палестину, как государство. Решение вступит в силу 28 мая.
FA: Украинцев готовят к потере территорий
Военные администраторы в столице Украины рекомендуют жителям страны подготовиться к потере территорий в ближайшие месяцы, информирует издание Foreign Affairs.
Известия: Из ОМС пропали два препарата от рака груди
Проведение закупок двух препаратов для терапии рака молочной железы по ОМС с 2024 года было прекращено, это стало известно из материалов газеты "Известия".
Автоэксперт Зенкевич: новая "Волга" не превосходит "Жигули"
Автоэксперт Иван Зенкевич высказал мнение, что новая модель автомобиля "Волга" К30, представленная на выставке в Нижнем Новгороде, не превосходит "Жигули" и похожа на китайские автомобили.