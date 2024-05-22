Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа вылетит в Россию, объявило государственное агентство BNA.

По данным агентства, в среду он прибудет в Москву для проведения переговоров о двустороннем сотрудничестве и обсуждения текущей региональной и международной ситуации. В сообщении отмечается, что приглашение было направлено от имени Владимира Путина.

Во время визита также будут обсуждены результаты 33-го арабского саммита, который состоялся в Бахрейне 16 мая. Арабские лидеры призвали к размещению международных миротворцев на территории сектора Газа до реализации решения о создании двух независимых государств.

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