Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Малина
Малина
© flickr.com by David Whelan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Садоводство
Иван Трухин Опубликована сегодня в 19:29

Корни против хозяина: природные барьеры, которые ставят малину на место

Малина нуждается в барьерах из растений или контейнерах для сдерживания корней — агрономы

Малина — одно из самых любимых ягодных растений в саду, но и одно из самых настойчивых. Стоит посадить пару кустов, и уже через пару сезонов они начинают стремительно захватывать всё больше пространства, вытесняя соседние культуры. Чтобы избежать хаоса на участке, важно заранее продумать способы контроля за ростом этой живучей культуры.

Почему малина разрастается так быстро

Корневая система малины устроена особым образом: она образует многочисленные отпрыски, которые дают новые побеги уже через 20-30 см от материнского куста. За пару лет малина способна "переехать" даже на соседние грядки. Такое поведение оправдано в природе, где растения борются за выживание, но в саду превращается в проблему.

Ограничение роста малины помогает не только удержать кусты в границах, но и улучшить качество урожая. Когда куст не тратит силы на образование побегов, ягоды становятся крупнее и слаще. Кроме того, ухаживать за аккуратным малинником гораздо проще.

Многие дачники используют шиферы или пластиковые бордюры, вкапывая их в землю по периметру малинника. Но есть и более экологичные, "живые" решения — растения, которые сами сдерживают рост малины.

Сравнение способов ограничения малины

Метод Преимущества Недостатки
Шифер или бордюр Долговечный и надёжный барьер Требует труда при установке
Щавель Натуральный метод, украшает участок Быстро разрастается, требует прополки
Фасоль Улучшает почву, не даёт малине расширяться Сезонный эффект
Метлица Прочный природный барьер Может забирать влагу у малины

Советы шаг за шагом

  1. Определите границы малинника. Отведите под малину отдельный участок и заранее продумайте, какие растения разместите по периметру.

  2. Посадите щавель. Для эффективного барьера ширина грядки должна быть не менее 50 см. Щавель быстро формирует плотную зелёную полосу, препятствующую росту отпрысков малины.

  3. Добавьте фасоль. Высадите её рядами вдоль малинника — она насытит почву азотом, но одновременно создаст химический дисбаланс, который сдерживает развитие корней малины.

  4. Используйте метлицу. Это злаковое растение образует плотную дернину, удерживающую малину в пределах участка.

  5. Контролируйте растения. Раз в месяц осматривайте периметр и подрезайте корни малины, выходящие за границы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: посадка малины рядом с клубникой или смородиной.
    Последствие: конкуренция за влагу и питательные вещества, снижение урожайности обеих культур.
    Альтернатива: разделите участки при помощи бордюра или ряда щавеля.

  • Ошибка: полное отсутствие барьеров.
    Последствие: малина захватывает весь сад, выталкивая другие растения.
    Альтернатива: посадите фасоль или метлицу вдоль малинника.

  • Ошибка: использование слишком близкого "соседства" метлицы.
    Последствие: пересушивание почвы.
    Альтернатива: соблюдайте расстояние в 30-40 см между культурами.

А что если…

А что если участок небольшой и хочется сохранить малину, не отдавая ей половину огорода? Тогда стоит использовать контейнерный способ выращивания. Кусты можно высаживать в обрезанные бочки, бетонные кольца или большие пластиковые ведра, вкопанные в землю. Это поможет контролировать рост корней без лишних усилий.

Если хочется сохранить естественность ландшафта, высаживайте по периметру "зелёные щиты" из трав или многолетников, например, лука-шнитта, мяты или иссопа. Они не только красиво выглядят, но и гармонично сочетаются с малиной.

Плюсы и минусы природных барьеров

Решение Плюсы Минусы
Щавель Эффективный и натуральный барьер Требует контроля
Фасоль Подпитывает почву, сдерживает рост Эффект сезонный
Метлица Создаёт плотную границу Может "забирать" влагу
Контейнеры Полный контроль корней Менее эстетично

Мифы и правда

  • Миф: малина не нуждается в ограничителях — она растёт только вглубь.
    Правда: корневая система малины горизонтальная, поэтому кусты быстро расползаются в стороны.

  • Миф: щавель мешает малине плодоносить.
    Правда: при правильном расстоянии культуры не конкурируют и даже улучшают микроклимат.

  • Миф: фасоль нельзя сажать рядом с ягодными кустами.
    Правда: фасоль безопасна, а её азотсодержащие корни создают барьер для разрастания малины.

FAQ

Можно ли использовать пластиковые бордюры вместо шифера?
Да, бордюры из плотного пластика удобнее в установке и не ржавеют, но служат чуть меньше.

Подходит ли этот метод для ремонтантной малины?
Да, принципы ограничения одинаковы для всех сортов, включая ремонтантные.

Как часто нужно обновлять грядку с щавелем?
Раз в 3-4 года. После этого щавель теряет плотность, и малина может начать пробиваться сквозь корни.

Исторический контекст

Малина известна людям с древности — первые упоминания о ней встречаются в трудах римского натуралиста Плиния Старшего. В Средние века растение использовалось не только как ягода, но и как лекарство. На Руси малинники выращивали возле домов и монастырей, а корневые отпрыски регулярно выкапывали, чтобы сдержать рост. Именно тогда и появилась традиция огораживать малину камнями или деревянными досками.

Три интересных факта

  1. С одного куста малины можно получить до 3 кг ягод при правильной обрезке.

  2. Малина — родственница ежевики и розы.

  3. Корни малины способны восстанавливаться даже после промерзания почвы на глубину 40 см.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Плодовые деревья белят осенью, чтобы предотвратить трещины и солнечные ожоги сегодня в 19:17
Одно простое действие осенью — и кора не треснет даже в мороз: вот почему осенняя побелка важнее весенней

Побелка деревьев помогает защитить сад от морозов и болезней. Узнайте, когда и как правильно выполнять побелку, чтобы деревья зимовали без потерь.

Читать полностью » Компостные черви улучшают структуру почвы и способствуют росту растений без химии — Николай Курдюмов сегодня в 18:29
Невидимые труженики огорода: почему без них урожай становится слабее

Компостные черви способны превратить отходы в золото для сада. Узнайте, как их разводить, чем кормить и какие ошибки могут всё испортить.

Читать полностью » Плодовые деревья укрепляют корневую систему с помощью осенней подкормки сегодня в 18:14
После урожая — время лечить деревья: вот чем накормить сад перед зимой

Осень — важное время для восстановления плодовых деревьев. Узнайте, как правильно применять мочевину и минеральные удобрения для подготовки сада к зиме.

Читать полностью » Учёные NASA: паутинное растение очищает воздух и улучшает микроклимат в доме сегодня в 17:47
Неприхотливый фильтр воздуха: вот чем выгодно держать хлорофитум дома

Паутинное растение не только украшает интерьер, но и очищает воздух. Узнайте, почему зеленец — лучший зелёный фильтр для спальни и как ухаживать за ним без усилий.

Читать полностью » Севооборот для моркови сохраняет урожайность и предотвращает накопление болезней в почве — агрономы сегодня в 17:29
Грядка превращается в пустыню: главный враг урожайной моркови — не вредители, а вы сами

Почему морковь нельзя сажать на одном месте несколько лет подряд, какие растения помогают восстановить почву и как сидераты превращают землю в плодородную — разберём пошагово.

Читать полностью » Пересушенная почва возвращает водопроницаемость после разрыхления и полива снизу сегодня в 17:18
Земля в горшке стала каменной? Есть способ оживить её без лопаты — и она вновь будет впитывать воду

Иногда растения перестают впитывать воду, и почва буквально отталкивает влагу. Узнайте, как восстановить её водопроницаемость в три простых шага.

Читать полностью » Грибы на газоне свидетельствуют о переувлажнении или хорошем состоянии почвы сегодня в 16:49
Грибы на газоне: норма для живой почвы или тревожный знак — вот как это понять

Если в саду появились грибы, это не всегда тревожный знак. Узнайте, когда они полезны для почвы, а когда стоит принять меры, чтобы защитить растения и питомцев.

Читать полностью » Туя и можжевельник отличаются типом хвои, ростом и требованиями к освещению — агрономы сегодня в 16:29
Деревья, которые дышат вместо вас: как туя и можжевельник превращают участок в природный фильтр

Туя и можжевельник часто путают, но эти растения сильно различаются по внешнему виду и свойствам. Разберём, что выбрать для сада.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Доктор Карен Карлсон отметила, что слишком ранний отход ко сну может вызывать пробуждения в 3–4 утра
Наука
Качиньский: на Лысой Горе найден редкий хирургический инструмент эпохи кельтов
Наука
Бернардакис: в Турции под рынком нашли римский ипподром возрастом 2000 лет
Дом
Борная кислота признана безопасным средством борьбы с тараканами
Авто и мото
Chery представила бензиновый двигатель с рекордным КПД 48%
ПФО
Глава Кузнецка предложил устраивать засады для выявления незаконного сброса мусора
Еда
Эксперты рассказали, какие специи сделать тушёную капусту вкусной и ароматной
Туризм
Посол России в Индонезии Толченов заявил о готовности помочь авиакомпаниям с запуском рейсов на Бали
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet