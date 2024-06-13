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Песков заявил об улучшении отношений с КНДР
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  • Ульянов Марк Владимирович
  • Опубликована сегодня в 15:51

Песков заявил об улучшении отношений с КНДР

Россия будет продолжать постепенно расширять сотрудничество с КНДР, — Заявил Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков. Такой ответ он дал на вопросы журналистов о перспективах российской политики в отношении Северной Кореи.

По словам Пескова, Северная Корея является соседом России и дружественной нам страной. Наши экономики связывают двусторонние отношения, которые и дальше необходимо развивать в положительном направлении. По его мнению, у нас есть большой потенциал для углубления отношений с этой страной.

Отвечая на вопросы журналистов о возможных выпадах западных стран из-за союза России и КНДР, Песков подчеркнул, что у России есть полное право на развитие сотрудничества с КНДР и это не должно вызывать беспокойства у других стран.

Ранее, Песков объявил о предстоящем визите президента Владимира Путина в КНДР и Вьетнам. Однако, информация о зарубежных поездках президента будет раскрываться только с согласия иностранных партнеров, и соответствующее заявление будет сделано в своё время.

Фото: Пресс-служба Президента России

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