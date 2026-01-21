Корейское клубничное молоко взорвало иннтернет — дома делается за минуты, но главный секрет в основе

Розовое молоко многие помнят по школьным обедам — сладкое, яркое и скорее десерт, чем напиток. Но у корейской версии совсем другой характер: минимум ингредиентов и вкус, который строится на натуральных ягодах. Этот простой рецепт легко повторить дома без сиропов и порошков. Об этом сообщает The Takeout.

В чём особенность корейского клубничного молока

В отличие от привычных магазинных вариантов, корейское клубничное молоко готовят всего из трёх компонентов: свежей клубники, сахара и молока. Никаких красителей и ароматизаторов — только ягоды и их вкус. Именно поэтому напиток стал популярным в Корее и попал в меню кафе, хотя по сути это домашний рецепт, не требующий техники или редких продуктов.

Лучшее время для приготовления — сезон клубники, когда она особенно сладкая и ароматная. Но в тексте подчёркивается, что и замороженные ягоды подойдут, если свежих нет под рукой. В этом случае вкус всё равно будет ярким, а структура — насыщенной.

Как приготовить основу из клубники

Сначала клубнику очищают от хвостиков и измельчают. Затем ягоды смешивают с сахаром — его количество регулируют по вкусу, ориентируясь на сладость самой клубники. Смесь можно оставить на некоторое время, чтобы она пустила сок и стала похожа на сироп или варенье. Если хочется ускорить процесс, допускается слегка прогреть её в кастрюле.

Для замороженной клубники подход иной: её не нужно полностью размораживать. Ягоды просто пюрируют в блендере вместе с сахаром, получая густую ароматную массу без лишней жидкости.

Когда основа готова, всё просто: пару ложек клубничного сиропа кладут в стакан, сверху наливают молоко и аккуратно перемешивают. По желанию добавляют лёд, если хочется более освежающий вариант.

Как сделать напиток "под себя"

Один из плюсов рецепта — гибкость. Клубничную смесь удобно приготовить заранее и хранить в холодильнике, чтобы в любой момент быстро собрать напиток. А дальше можно экспериментировать:

добавить ванильный экстракт или пасту из ванили для более глубокого вкуса;

влить немного сливок, чтобы молоко стало насыщеннее;

использовать растительное или обезжиренное молоко для лёгкой версии.

Также можно поиграть с подачей: вместо обычного льда заморозить клубничные кубики, чтобы напиток не разбавлялся водой. Можно дополнить его холодной пеной — клубничной, матча или фисташковой, а на дно стакана добавить ягоды или желе для текстуры. В самом простом варианте допускается использовать готовое клубничное варенье вместо сиропа.