Корейская сосна
© commons.wikimedia.org by ILoveAllTrees is licensed under CC BY-SA 4.0
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 9:19

Сосна, которая не капризничает: растёт на песке и глине, а выглядит как дорогой ландшафтный проект

Посадка дерева на участке с бедной почвой часто превращается в испытание. Земля не держит влагу, в ней мало питательных веществ, а растения выглядят слабыми и угнетёнными. Однако существуют породы, которые не просто мирятся с такими условиями, а уверенно растут и сохраняют декоративность годами. Об одном из таких деревьев рассказывает House Digest.

Дерево, которому не страшна плохая почва

Корейская сосна (Pinus koraiensis) — вечнозелёное дерево с мягкой серебристо-голубой хвоей и ровным, мощным стволом. На первый взгляд она выглядит как капризное парковое растение, но на практике отличается редкой выносливостью. Эта сосна способна расти на глинистых, песчаных и бедных почвах, где многие другие деревья просто не приживаются.

Дополнительный плюс — устойчивость к городским условиям. Загазованный воздух, уплотнённая почва и ограниченное пространство для корней переносятся ею значительно легче, чем большинством хвойных. Благодаря этому корейская сосна подходит не только для загородных участков, но и для городских садов и дворов.

Размеры, форма и роль в ландшафте

Перед посадкой важно учитывать размеры дерева. Корейская сосна относится к крупным породам: обычно она вырастает до 9-15 метров, а в благоприятных условиях может быть значительно выше. Её ветви располагаются горизонтально, формируя широкую крону, поэтому тесные участки для неё не подойдут.

При наличии пространства дерево можно использовать как солитер — выразительный акцент в саду, либо высадить группами для создания плотного зелёного экрана. Дополнительную ценность представляют съедобные семена, которые привлекают птиц и мелких животных, делая участок более живым и разнообразным.

Климат и условия выращивания

Корейская сосна хорошо чувствует себя в холодном и умеренном климате. Она предпочитает прохладное лето. Жару переносит хуже, поэтому в регионах с длительными высокими температурами рост может замедляться.

Для посадки лучше выбирать солнечное место. Почва подходит слабокислая или нейтральная, с уровнем pH примерно от 5,5 до 7. Незначительные отклонения легко корректируются: щёлочную почву подкисляют серой, а слишком кислую — известью. Гораздо важнее обеспечить хороший дренаж, поскольку застой воды эта сосна переносит плохо.

Уход без лишних сложностей

После укоренения корейская сосна считается сравнительно засухоустойчивой. Однако в первые два-три года после посадки ей необходим регулярный полив, чтобы корневая система окрепла. В дальнейшем дерево обходится минимальным уходом.

Удобрения применяют осторожно. Медленно действующие составы допустимы при слабом росте, но переизбыток подкормок может снизить образование семян и негативно сказаться на общем балансе развития.

Корейская сосна — пример того, что даже проблемная почва не обязательно означает отказ от красивых и долговечных деревьев. При правильном выборе места и минимальном уходе она способна десятилетиями украшать участок, не требуя постоянного вмешательства.

Автор Наталья Полетаева
Наталья Полетаева — агроном (КГСХА) с 20-летним стажем. Эксперт по защите растений, декоративному садоводству и ландшафтному проектированию.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

