Нижние ресницы выходят на первый план — макияж меняет фокус и удивляет эффектом

Сеул снова задаёт тон бьюти-индустрии, и в 2026 году корейский макияж выходит за рамки привычных розовых градиентов и "кукольного" сияния. Новые тренды сочетают естественность, продуманную текстуру и точечные акценты, которые меняют лицо без эффекта маски. Вдохновение — от улиц мегаполиса до образов K-Pop айдолов.

Макияж "нижнего белья"

Тренд underwear makeup строится на принципе незаметности. Как и идеальное бельё, он не ощущается на коже и не бросается в глаза. Бежевые и нейтральные оттенки, мягкие матовые текстуры и деликатная скульптура подчёркивают естественные черты вместо того, чтобы их перекрывать.

Главная задача — создать эффект "своей кожи, только лучше". Тональные средства наносятся тонким слоем, контурирование почти незаметно, а общий результат выглядит чистым и ухоженным.

Свет во внутреннем уголке глаза

Один из любимых приёмов K-Pop — точечный хайлайтер во внутреннем уголке глаза. Этот микроскопический штрих мгновенно "раскрывает" взгляд, делая его более свежим и бодрым.

Подойдёт как блестящая тень, так и деликатный сияющий карандаш. Свет отражается в стратегической зоне, визуально расширяя глаза и создавая эффект отдохнувшего лица даже без сложной растушёвки.

Акцент на нижние ресницы

Если раньше внимание сосредотачивалось на верхнем веке и стрелках, то теперь фокус смещается вниз. Нижние ресницы тщательно прокрашивают тушью и аккуратно группируют, чтобы создать графичный, но при этом нежный акцент.

Иногда добавляют несколько более длинных пучков во внешних уголках — это усиливает выразительность без тяжёлой подводки. В результате взгляд становится глубже, но сохраняет лёгкость.

Акварельный румянец

Один из самых заметных трендов на улицах Сеула — румянец в акварельной технике. Румяна наносят не только на щёки, но и на переносицу, а также в зону, соединяющую область под глазами и верхнюю часть скул.

Ключ — в растушёвке. Цвет должен выглядеть как лёгкая вуаль, а не яркое пятно. Такой подход создаёт естественное ощущение румянца, будто кожа слегка порозовела от прохладного воздуха.

Карамельная палитра

Хотя корейский макияж часто ассоциируется с нежными розовыми оттенками, в 2026 году популярность набирает тёплая карамельная гамма. Коричнево-медовые и сливочные нюансы добавляют глубину и делают образ более чувственным.

Этот вариант можно рассматривать как более насыщенную версию естественного макияжа. Сияние остаётся мягким, но оттенки становятся теплее и выразительнее, подчёркивая контуры лица.