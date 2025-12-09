Корейские машины захватывают Россию: импорт вырос, как на дрожжах

В ноябре 2025 года рынок ввоза подержанных автомобилей из Южной Кореи в Россию показал рекордный рост. Объем поставок увеличился в несколько раз по сравнению с прошлым годом, а предпочтения россиян в выборе машин остались традиционными. Эксперты отмечают, что пик импорта пришёлся на последний месяц действия льготного утильсбора для частных лиц. Об этом сообщает директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Рекордный рост поставок автомобилей из Южной Кореи

По итогам ноября 2025 года из Южной Кореи в Россию ввезли 14,8 тысячи легковых автомобилей. Этот показатель в 2,7 раза превышает результат ноября 2024 года, когда было поставлено 5463 автомобиля. Рост составил внушительные 171%. Такой скачок эксперты связывают с завершением действия льготных условий на уплату утилизационного сбора, из-за чего покупатели старались оформить ввоз до 1 декабря.

"Всего с начала года из Южной Кореи в Россию импортировано чуть более 100 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это почти в два раза (+97%) больше, чем за 11 месяцев прошлого года", — отметил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Этот показатель стал рекордным за последние несколько лет и говорит о растущем интересе россиян к автомобилям корейского производства. Качество, оснащение и цена остаются ключевыми причинами популярности южнокорейских моделей, которые часто выигрывают в сравнении с японскими и китайскими аналогами. По данным аналитиков "Автостат", общий объём ввоза подержанных машин в Россию из Азии также достиг рекордного уровня, что подтверждает тенденцию роста интереса к иностранным брендам.

Популярные марки и модели автомобилей из Кореи

Лидером среди поставляемых брендов по-прежнему остаётся Kia, на долю которой в ноябре пришлось 3886 машин. Второе место занимает BMW (2844 автомобиля), далее следуют Hyundai (2165), Mercedes-Benz (1763) и Audi (854). Такой список отражает баланс между массовыми и премиальными марками, который характерен для российского рынка подержанных автомобилей.

Среди конкретных моделей наиболее востребованными стали Hyundai Palisade (962 автомобиля), Kia Sorento (784), Kia Carnival (768), BMW 5 Series (640) и Kia K5 (508). Эти модели сочетают комфорт, надежность и хорошие показатели остаточной стоимости, что делает их выгодными вариантами при последующей перепродаже.

Причины роста интереса к корейским автомобилям

Основным фактором роста импорта остаётся привлекательное соотношение цены и качества. Южнокорейские автомобили зарекомендовали себя как надёжные и технологичные, при этом сохраняют умеренную стоимость даже на вторичном рынке. Немаловажную роль играет и широкая линейка моделей — от экономичных седанов до премиальных внедорожников.

"Сегмент корейских автомобилей стабильно удерживает высокую долю на российском рынке. Владельцы ценят продуманную эргономику, современное оснащение и высокое качество сборки", — отмечается в аналитическом отчёте "Автостата".

Кроме того, рост импорта в ноябре объясняется стремлением покупателей воспользоваться льготным утильсбором, который позволял существенно сэкономить на ввозе. С 1 декабря 2025 года данная льгота сохраняется только для автомобилей мощностью до 160 лошадиных сил, а для более мощных моделей действуют повышенные ставки, что делает их импорт менее выгодным.

Влияние изменений в утильсборе на рынок

До конца ноября физические лица могли ввозить автомобили по сниженной ставке утилизационного сбора. После 1 декабря ситуация изменилась — для машин с мощностью двигателя свыше 160 л. с. льготные условия отменены. Теперь действует только коммерческий тариф, который может превышать прежние суммы в несколько раз. Это, по мнению аналитиков, приведёт к временной корректировке объёмов импорта и изменению структуры поставляемых автомобилей.

"Рынок, вероятно, переориентируется на более доступные модели с умеренной мощностью двигателя. При этом интерес к премиум-сегменту сохранится, но объёмы ввоза будут меньше", — говорится в отчёте экспертов отрасли.

Аналитики предполагают, что повышение ставок утилизационного сбора может спровоцировать рост цен на автомобили в начале 2026 года. Это заставит покупателей внимательнее подходить к выбору и искать более выгодные альтернативы на вторичном рынке.

Сравнение: Южнокорейские и японские автомобили

Южнокорейские автомобили всё чаще рассматриваются как альтернатива японским. При сопоставимом качестве они выигрывают в оснащении и нередко оказываются доступнее по цене. В частности, у корейских моделей современнее дизайн, богаче базовое оборудование, а гарантийная политика остаётся одной из самых щедрых на рынке.

Японские автомобили традиционно сильны в плане надёжности и простоты обслуживания, но уступают по уровню технологий и мультимедийных систем. Кроме того, стоимость доставки из Японии зачастую выше, что делает корейские машины более выгодными для российских покупателей.

Плюсы и минусы автомобилей из Южной Кореи

Корейский автопром имеет ряд ощутимых преимуществ, которые объясняют его популярность:

Плюсы:

Высокий уровень комфорта и оснащения даже в базовых версиях.

Современный дизайн и разнообразие моделей.

Умеренные цены на вторичном рынке.

Доступность запчастей и развитая сервисная сеть.

Минусы:

Меньший выбор моделей с дизельными двигателями.

Сложности с адаптацией некоторых систем под российские условия.

Более высокая потеря стоимости при перепродаже по сравнению с японскими аналогами.

Тем не менее, большинство покупателей считают, что преимущества перевешивают недостатки, особенно с учётом современного уровня технологий и качества сборки.

Советы по выбору автомобиля из Южной Кореи

Планируя покупку автомобиля, ввезённого из Южной Кореи, стоит обратить внимание на несколько практических аспектов:

Проверяйте историю эксплуатации автомобиля по VIN-номеру и сервисной книжке. Отдавайте предпочтение официальным поставщикам или проверенным дилерам. Уточняйте, прошёл ли автомобиль адаптацию под российские условия (в том числе климатические). Рассчитывайте дополнительные расходы на таможенные пошлины и утилизационный сбор. Изучите особенности конкретных моделей — отзывы владельцев и независимые тест-драйвы помогут оценить надёжность.

Следуя этим рекомендациям, можно снизить риски и выбрать оптимальный вариант по соотношению цены, комфорта и надёжности.

Популярные вопросы о ввозе автомобилей из Кореи

1. Что изменилось в правилах утильсбора с декабря 2025 года?

С 1 декабря льготы на утилизационный сбор сохранились только для автомобилей мощностью до 160 л. с. Для остальных категорий действует коммерческий тариф, который существенно выше.

2. Какие модели чаще всего ввозят в Россию?

Лидерами остаются Hyundai Palisade, Kia Sorento, Kia Carnival, BMW 5 Series и Kia K5. Эти автомобили популярны из-за сочетания надёжности, оснащения и привлекательной цены.

3. Стоит ли покупать автомобиль из Кореи в 2026 году?

Да, при правильном выборе модели и расчёте всех расходов такая покупка может быть выгодной. Однако важно учитывать новые ставки утильсбора и возможные изменения курса валют.