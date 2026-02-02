Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Парк Йоидо, Южная Корея
© commons.wikimedia.org by Wpcpey is licensed under CC BY 4.0
Андрей Волков Опубликована сегодня в 15:04

Поездка в Южную Корею не разоряет — если знать, где туристы переплачивают

Южная Корея часто кажется направлением "не для экономных": цены на жильё и еду действительно подросли, а соблазнов потратить лишнее там хватает. Но при грамотном плане поездка вполне укладывается в разумный бюджет — особенно если опираться на сильный общественный транспорт и недорогие развлечения. Главное — заранее понять, на чём можно сэкономить без ущерба впечатлениям, а где лучше не переплачивать "по привычке".

Когда лететь и как оставаться на связи

Самые выгодные перелёты чаще попадаются в январе — это время, когда проще избежать толп и заодно застать сезон зимних активностей. Если морозы не для вас, относительно доступными месяцами обычно остаются ноябрь, октябрь и март. Чтобы поймать хорошие цены, билеты стоит искать заранее, как минимум за пять недель, а при планировании учитывать местные события — например, период цветения сакуры иногда стартует ближе к концу марта.

Отдельная статья экономии — мобильный интернет. В стране много бесплатного Wi-Fi: он встречается в людных общественных местах, на транспорте и почти в каждом кафе. Поэтому некоторым путешественникам достаточно заранее скачать карты и переводчик и обходиться без SIM-карты. Если же важна постоянная связь, удобнее оформить SIM или eSIM заранее через сервисы вроде Trazy, Klook или Korea eSIM и забрать в аэропорту; для телефонов с eSIM упоминается 3-дневный тариф примерно за ₩6800.

Передвижение по стране без лишних трат

Для активного маршрута с несколькими городами за короткий срок полезен Korail Pass: он рассчитан на международных путешественников и действует на KTX и более медленные поезда, но не подходит для сверхскоростных линий, городских сетей и некоторых временных туристических маршрутов. Пропуск бывает на 2-5 дней поездок в течение 10 дней: взрослый вариант начинается от ₩131,000 за два дня и доходит до ₩275,000 за пять, детский — от ₩66,000, а дети до шести лет могут ехать бесплатно с взрослым билетом.

Из аэропорта часто выгоднее выбрать не такси, а поезд AREX или автобус. AREX идёт до станции Seoul Station: экспресс едет примерно 45 минут, вариант со всеми остановками — около часа; дальше удобно пересесть на метро или поезд Korail, если вы едете в другие регионы. Ещё один бюджетный вариант — аэропортовые автобусы, которые отправляются напрямую в крупные города страны.

Если поездок немного, иногда проще покупать билеты по факту и выбирать Mugunghwa — самый медленный класс поездов. Да, в пути вы проведёте больше времени (например, до Пусана он едет примерно на три часа дольше KTX), зато это заметно дешевле и даёт возможность спокойно смотреть на пейзажи. В отдельных случаях экономию добавляют стоячие места между вагонами или вагон-ресторан — там ограниченное число сидений, поэтому лучше занимать место заранее.

Жильё, еда и скидки на впечатления

Сетевые международные отели нередко стоят дороже ₩250,000 за ночь, поэтому бюджетнее присмотреться к небольшим местным вариантам, особенно в Сеуле, где много уютных бутик-отелей. Вне крупных центров выручат минбак (частные дома с комнатами) или пансион: часто это комнаты с тёплым полом ондоль и спальными матами вместо кроватей. Ещё один ход — бронировать напрямую, а не через агрегаторы: владельцам иногда приходится поднимать цену, чтобы покрыть комиссии платформ.

С едой всё проще: самые сытные и недорогие варианты обычно находятся на рынках, у уличных лавок и в небольших семейных заведениях. На традиционных рынках легко найти большие порции лапши, супов и жареных закусок, а в поджангмача — палаточных столовых — подают шашлычки, суп из рыбных котлеток и ттокпокки; там же часто берут соджу или пиво. В небольших ресторанах выгодно, что к основному блюду обычно добавляют рис и целый набор банчана — гарниров, которые приносят на стол.

На достопримечательностях помогает экономить система туристических карт и купонов. Например, Discover Seoul Pass (от ₩49,000) даёт доступ к трём аттракционам или тематическим паркам и включает eSIM и предоплаченную транспортную карту. Если насыщенной программы нет, стоит зайти в туристический инфоцентр и уточнить актуальные купоны, а также заглянуть на сайт или в приложение Корейской туристической организации, где публикуют спецакции.

Отдельный лайфхак — "День культуры" в последнюю среду месяца: более 2000 площадок по стране, от музеев и галерей до кинотеатров и объектов наследия, делают вход бесплатным или со скидкой. Ещё один пример разумной логистики — Чеджу: перелёт туда часто дешевле и намного быстрее парома, особенно у лоукостеров вроде Jeju Air, Air Busan, Jin Air, T'Way, Air Seoul или Eastar Jet; в будни можно найти варианты менее ₩21,000 в одну сторону без гибкой отмены.

Любителям природы тоже есть на что опереться: в Южной Корее 22 национальных парка, часть из них бесплатные, а часть берёт за вход около ₩4000. Там можно совместить прогулки с посещением буддийских храмов, спрятанных в горах и лесах.

Наконец, перед вылетом стоит проверить право на tax refund: иностранцы, которые находятся в стране меньше шести месяцев (а корейцы, живущие за рубежом, — меньше трёх), могут вернуть 5-8% налога с продаж при покупках от ₩15,000 у участвующих продавцов — в магазине, в аэропорту или в специальных киосках, предъявив паспорт и чеки.

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

