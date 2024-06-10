Отряд флота России осуществил запланированный деловой визит в порт Александрия в Египте. 12 июня на борту крейсера "Варяг" состоится встреча с представителями верховного командования ВМС Египта, как сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Группировка боевых судов флота России, куда входят гвардейский крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников", приступила к выполнению запланированного захода в порт Александрия (в Египте)", — говорится в официальном заявлении.
Подчеркивается, что в ходе визита российских кораблей в День России, 12 июня на борту гвардейского крейсера "Варяг" состоится прием с участием представителей командования ВМС Египта. А также экипажи российских судов получат возможность отдохнуть после продолжительного исполнения заданий на дальних походах и ознакомиться с местными достопримечательностями.
В соответствии с информацией ведомства, деловой визит российских военных судов будет продолжаться до 14 июня и завершится проведением двустороннего учения с кораблями ВМС Египта в рамках учений "Пассекс". Корабли будут отрабатывать совместное маневрирование, проводить тренировки по связи и осуществлять досмотровые действия.
"Посещение флотилией российских боевых кораблей порта Александрия станет дополнительным шагом в развитии российско-египетского сотрудничества в военно-морской области", — отметили в ведомстве.
Фото: www.flickr.com/David Evers (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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