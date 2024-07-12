В Белгородской области рядовой-контрактник ВС РФ застрелил троих сослуживцев и сбежал с оружием, в регионе объявлен план "Перехват". Об этом собщает SHOT.
По данным Телеграм-канала, в ночь на 12 июля в военной части в Козинском районе 28-летний уроженец Чебоксар, предположительно, на почве бытового конфликта, застрелил двоих военнослужащих и ранил ещё одного. После этого контрактник сбежал, прихватив с собой оружие.
Правоохранительные органы объявили мужчину в розыск. По одной из версий, он мог скрыться на территории Украины.
Фото: Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0).
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