На острове Сахалин, расположенном у восточного побережья Азии, были задержаны 10 мужчин по причине незаконной ловли. О данном деле рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По результатам проверки исчезнувших из моря существ выяснилось, что группа контрабандистов выловила более 20 тысяч трепангов разного вида. Помимо этого, подозреваемые в запрещённой ловле морских обитателей заполучили почти тысячу гребешков. Эксперты доложили, что ущерб, нанесённый таким отношение к природе, составил болше 30 миллионов рублей.
Местная полиция прокомментировала этот случай с нелегальной ловлей морских обитателей. По их словам, мужчина из города и административного центра Корсаковского района Сахалинской области некоторое время назад решил создать компанию из людей, которые смогут нелегально добывать морских существ. В итоге контрабандисты начали свою охоту на запрещённых для ловли трепангов и гребешков. Впоследствии на месте, где задержали мошенников, нашли несколько мешков с украденными морскими обитателями.
Ирина Волк ещё отметила, что контрабандисты использовали в своей работе специальное оборудования для ловли морских существ. Мужчины не обошлись и без качественной лодки. На время, когда они выходили в плавание и искали свою добычу, они умело прятались и следили за тем, чтобы их не рассекретили.
На данный момент все 10 контрабандистов задержаны.
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