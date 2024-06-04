Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова хочет внести изменения в закон, запрещающий пропаганду суицидального контента, ухудшающего моральное и эмоциональное состояние человека. Информацию она разместила в своём ежегодном докладе.

Основная мысль, заложенная во всём документе, — ограничить распространение вредного и влияющего пагубно каким-либо образом на психику человека контента. Мария Львова-Белова предложила внести эти изменения в закон РФ "О средствах массовой информации".

Помимо этого, девушка хочет изменить и Кодекс РФ об административных правонарушениях. Таким образом, Мария Львова-Белова желает, чтобы люди, которые выкладывают вредного содержания контент, были готовы отвечать за свои действия. Также уполномоченный при президенте России по правам ребенка предложила проинформировать о том, как надо переживать подобное напряжение от подобного рода контента для детей из регионов Российской Федерации. Девушка считает, что в отдалённые места России необходимо также направить все необходимые сведения и учебные пособия.

Мария Львова-Белова предложила ещё создать специальный урок для всех учителей в образовательных учреждениях, направленный на повышение осведомлённости и навыков, касаемых психологической составляющей человека.

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