© commons.wikimedia.org by dronepicr is licensed under CC BY 2.0
Андрей Волков Опубликована сегодня в 9:13

Консульства уходят в тень: кипрская виза переезжает в визовые центры и становится ближе к дому

Визовые центры BLS International начали принимать документы на визу Кипра в России

С 15 декабря россияне смогут получать кипрские визы не через консульства, а через новые визовые центры, которые откроются по всей стране. Теперь заявители смогут обращаться в офисы оператора BLS International, работающие в крупных городах России. Об этом сообщает компания на своём официальном сайте.

Новые визовые центры в крупных городах России

Центры, которые откроются в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске, будут предоставлять услуги по подаче документов на кипрскую визу. Важная особенность нового подхода — отсутствие необходимости в предварительной записи на подачу документов. Процесс подачи будет осуществляться в порядке живой очереди, что ускорит оформление виз и повысит доступность услуги для путешественников.

Такой формат подачи заявлений обычно используется в странах с высоким туристическим потоком, поскольку он помогает уменьшить нагрузку на консульства и ускорить обработку виз. В последние годы рост внутреннего туризма в России способствует увеличению спроса на зарубежные поездки, и новые визовые решения могут повлиять на этот тренд.

Стоимость визы и дополнительные сборы

Оформление краткосрочной визы категории С обойдётся в 90 евро (около 8200 рублей). Для детей в возрасте от 6 до 11 лет предусмотрена льготная ставка — 45 евро (приблизительно 4100 рублей). Кроме того, заявителям предстоит оплатить сервисный сбор визового центра в размере 1,5 евро (около 164 рублей). Стоит отметить, что все сборы оплачиваются в момент подачи документов, и возврат средств не производится, даже если в визе откажут.

"Предварительная запись на подачу документов не требуется, приём ведётся в порядке живой очереди", — отмечается на сайте оператора BLS International.

Необходимые документы для подачи

Для подачи заявления на визу потребуется стандартный набор документов. В него входят: заполненная анкета, действующий заграничный паспорт и его копия, две цветные фотографии размером 3,5x4,5 см, медицинская страховка, подтверждение брони отеля и выписка из банка о движении средств за последние три месяца. В некоторых случаях могут быть запрашиваемые дополнительные документы, такие как приглашение или авиабилеты, которые подтвердят цель поездки.

Эти требования соответствуют общеевропейским визовым стандартам, где финансовая состоятельность и подтверждение маршрута являются обязательными для получения визы.

Биометрия и возрастные исключения

С недавних пор власти Кипра ввели обязательный сбор биометрических данных. Все заявители старше 12 лет должны предоставить отпечатки пальцев и фотографию при подаче документов.

"Биометрические данные собираются у всех заявителей старше 12 лет", — говорится в разъяснениях визового оператора.

Исключение составляют дети младше 12 лет, для которых биометрия не требуется. Эти меры направлены на повышение безопасности и унификацию с другими странами Шенгенской зоны, с которой Кипр планирует в будущем выстроить более тесные связи.

Введение визовых центров BLS International значительно упростит процесс получения кипрской визы для россиян, обеспечив более удобный доступ и ускоренную обработку заявлений в крупных городах страны.

