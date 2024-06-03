В магазинных консервах, содержащих печень трески, эксперты обнаружили слишком большое количество вредоносного для человеческого организма при употреблении в пищу элемента. В продуктах обнаружили мышьяк, со ссылкой на Южное межрегиональное управление Россельхознадзора информирует газета "Известия".

Исследование проходило в надзорном ведомстве. Эксперты взяли уже изготовленные баночки с консервами для анализа на содержащиеся вещества. Консервы, составляющие 250 грамм продукта, по результатам набрали превышающее норму пагубного для человеческого организма мышьяка.

Всего в проверке было задействовано 672 банок с консервами. Как позже стало известно, учёные анализировали продукцию известной компании на рынке под названием ООО "Русский рыбный мир". По окончании проверки выяснилось, что снять с продажи некачественный продукт было невозможно. Причиной оказалось отсутствие данного вида консервов на складе у производителя.

Ведомство обратило внимание покупателей на то, что подобное несоблюдение качества продукции уже выявлялось на рынке ранее. По их словам, мышьяк был найден уже у трёх разных организаций.

Эксперты предполагают, что некачественная продукция появляется на рынке только из-за того, что производители хотят уменьшить свои затраты.

Ранее в Якутии произошло огромного масштаба отравление рыбными консервами. Из-за некачественной продукции пострадали даже дети. Компания, производящая этот рыбный продукт, называется "Сайра". Роспотребнадзор убрал все банки из продажи.

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