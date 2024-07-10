Почти половина членов Партии Консерваторов Великобритании, потерпевших поражение на прошедших парламентских выборах, высказываются за объединение с партией Reform UK под руководством Найджела Фаража, сообщает газета Guardian, ссылаясь на результаты опроса, проведенного компанией YouGov.



Изучив полученные данные, можно узнать, что 47% респондентов из числа членов Консервативной партии выступают за слияние, особенно много сторонников этой идеи среди людей старше 50 лет и с низким уровнем дохода.



Интересно, что только бывший министр внутренних дел Суэлла Браверман высказался за нахождение общего языка с Reform UK среди претендентов на возглавление Консервативной партии.



Однако опрос показал, что большую поддержку со стороны консерваторов имеет бывший министр по делам бизнеса и торговли Кеми Баденок (31%), в то время как Браверман занимает второе место с результатом в 16%.



Парламентские выборы в Великобритании прошли 4 июля, и их результатом стало получение лейбористами 412 мандатов.



На следующий день после выборов лидер лейбористов Кир Стармер стал новым премьер-министром Великобритании.



Ушедший в отставку премьер-министр Риши Сунак поздравил Стармера с победой, объявив, что планирует покинуть пост лидера Консервативной партии после введения формальных процедур выборов нового председателя.



Партия Фаража получила всего пять мандатов в парламенте, несмотря на то, что Reform UK заняла третье место по общему числу голосов с результатом 14,3%.



В то время как Либерально-демократическая партия захватила 72 депутатских места с поддержкой 12,2% избирателей.



Этот разрыв объясняется избирательной системой страны, согласно которой в парламент проходит кандидат, получивший большее количество голосов в своем избирательном округе, пропуская остальных кандидатов.

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