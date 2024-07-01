Прокуратура собирается провести проверку конкурса в Ростове-на-Дону, в котором несовершеннолетние девушки демонстрировали себя в купальниках. Об этом информировал СМИ представитель надзорного ведомства Ростовской области, пишет РИА Новости.

Недавно по Telegram-каналам разошлась новость о конкурсе для моделей, прошедшем в крупнейшем городе на юго-западе России, административном центре Южного федерального округа и Ростовской области. Как сообщалось, в рамках мероприятия зрители могли лицезреть на несовершеннолетних девушек, которые показывали себя в купальных костюмах.

В независимом надзорном органе проинформировали, что на данный момент сведения, которые попали в сеть Интернет, тщательно верифицируются.

По словам генерального директора "Центра красоты и светского воспитания "Имидж-Элит", в административном центре Ростовской области недавно прошло несколько таких мероприятий, в которых участвовали несовершеннолетние модели. В одном из них возрастное ограничение составляло от 4 до 14 лет. Сообщается, что якобы для участниц данного конкурса не надо было выходить в купальных костюмах. Однако в другом мероприятии могли принимать участие представительницы женского пола до 23 лет, которым позволялось надевать более откровенные наряды, а точнее, купальники.

Гендиректор подтвердил данную информацию и добавил, что конкурсы такого плана проводятся уже несколько десятков лет подряд и ранее не возникало никаких проблем. Он также заявил, что в подобных мероприятиях девушки демонстрируют, как правило, не одно лицо, а в целом все их параметры.

Фото: Flickr / Alex (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)