Республика Конго проявила заинтересованность в коллаборации с российскими организациями в области гидроэнергетики, солнечной энергии и атомной энергетики, как утверждает президент страны Дени Сассу-Нгессо в беседе с представителем РИА Новости.
"Сегодня утром мы провели переговоры с российскими фирмами, которые заинтересованы в осуществлении данных проектов. Это относится к производству электричества. Имеются значительные перспективы в гидроэнергетике, потенциал в сфере солнечной энергии и аспекты гражданской атомной энергетики. Мы ведем переговоры с российскими организациями по этим вопросам", — отметил Сассу-Нгессо.
Кроме того, он подчеркнул, что в рамках своего визита были согласованы конкретные инициативы с российскими энергетическими организациями.
Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в 2023 году, глава Республики Конго заявил о наличии деятельности российской компании в секторе ядерной энергетики и производства электроэнергии в стране.
С помощью этой фирмы планировалось осуществить строительство 36 разнообразных объектов и подстанций.
Фото: en.kremlin.ru/The Kremlin, Moscow (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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