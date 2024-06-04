Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отметил, что Конго, как и многие другие государства всемирного большинства, считает бесполезными переговоры по урегулированию на ситуации в Украине без участия России.
Лавров заявил на пресс-конференции со своим африканским коллегой Жан-Клодом Гакоссо, как и президент Сассун-Нгессо, а также подавляющее число лидеров государств всемирного большинства, включая Китай, Индию, Бразилию, Южно-Африканскую Республику, убеждены в бесполезности проведения переговоров без участия России.
В ближайшие даты Швейцария проведет конференцию по Украине в районе города Люцерн 15-16 июня. Россия не примет в ней участие. По информации пресс-секретаря посольства России в Берне Владимира Хохлова, Швейцария не высылала РФ приглашения на саммит по Украине, и Москва в любом случае не примет участие. Хохлов добавил, что предложенная организаторами идея проведения мирной конференции неприемлема для России, так как представляет собой попытку навязать невозможную "формулу мира", которая игнорирует российские интересы.
Власти Кремля заявили, что поиск путей разрешения украинского конфликта без участия России является абсолютно не логичным, не имеет перспектив и фактически является бессмысленным занятием временем. Ранее Россия называла эту конференцию "пустой школой", лишенной перспектив получить конкретные результаты.
Фото: securityconference. org//Koerner /MSC (Creative Commons Attribution 3.0 Germany license)
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