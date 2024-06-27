Президент республики Конго Дени Сассу-Нгессо выразил на встрече с президентом Владимиром Путиным стремление улучшить и укрепить отношения с Россией.



"Мы прибыли с целью исследовать возможности улучшения наших связей и заложить фундамент для последующих 60 лет, нацеленный на развитие нашего взаимодействия в грядущем", — отметил он в начале переговоров.



Президент Конго также выразил желание провести переговоры с представителями России по вопросам обороны, экономики и другим аспектам сотрудничества.

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