Президент республики Конго Дени Сассу-Нгессо выразил на встрече с президентом Владимиром Путиным стремление улучшить и укрепить отношения с Россией.
"Мы прибыли с целью исследовать возможности улучшения наших связей и заложить фундамент для последующих 60 лет, нацеленный на развитие нашего взаимодействия в грядущем", — отметил он в начале переговоров.
Президент Конго также выразил желание провести переговоры с представителями России по вопросам обороны, экономики и другим аспектам сотрудничества.
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