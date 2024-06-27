В Брюсселе стартует двухдневный саммит Евросоюза, на котором ожидается подписание соглашения о гарантиях безопасности для Украины. Помимо этого будут обсуждаться выборы в Европарламент и реформы.

Высокопоставленный европейский чиновник отметил, что украинскому вопросу отведено значительное место в повестке. Мишель подчеркнул необходимость усиления военной поддержки Украины, особенно в сфере противовоздушной обороны и обеспечения боеприпасами.

Глава Евросовета обозначил три ключевых решения саммита: утверждение стратегической повестки ЕС, продолжение внутренних реформ и согласование назначений в институтах Евросоюза после выборов в Европарламент. Анонимный функционер ЕС сообщил, что программа встречи все еще корректируется.

Источник подчеркнул важность этого саммита как первого официального после выборов, ознаменовавшего начало нового цикла. Ожидается обсуждение планов работы на ближайшие пять лет.

Среди международных тем особое внимание уделяется ближневосточному кризису. Саммит призовет к полной реализации условий прекращения огня, изложенных в резолюции СБ ООН, а также к соблюдению постановлений Международного суда. Будет повторен призыв к немедленному прекращению огня в Газе, освобождению заложников и увеличению гуманитарной помощи.

Европейский источник также сообщил, что лидеры ЕС обсудят ситуацию в Грузии в связи с принятием закона о "прозрачности иностранного влияния". Планируется направить Грузии сигнал о возникших проблемах, которые могут повлиять на перспективы вступления страны в ЕС.

На саммите также рассмотрят прогресс в выполнении ранее принятых Европейским советом решений, включая задачи в области безопасности и обороны, обозначенные на мартовском заседании.

Фото: From Wikimedia Commons/ EU2017EE Estonian Presidency (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)