Конфликт на территории Украины представляет собой крайне серьезную проблему настоящего столетия, по словам бывшего генерала НАТО, немецкого командующего Харальда Куята в интервью журналу Die Weltwoche.
В своем высказывании военный отметил, что он испытывает огромные опасения по поводу возможного развития военных действий на Украине и призвал к миру.
Куят также выразил недовольство тем, что текущее правительство в Киеве настаивает на продолжении боевых действий против России, не учитывая мнение своих граждан, желающих окончания насилия. Он сравнил режим в Киеве с режимом нацистской Германии, отметив, что подобная ситуация только усугубляет нынешний конфликт.
По словам немецкого генерала, украинский народ стремится к миру и переговорам, и президенту страны высказывается всё меньше доверия — его рейтинг одобрения упал до 17 процентов.
Срок полномочий президента Владимира Зеленского закончился 20 мая, однако выборы, запланированные на 31 марта, были отложены из-за объявленного военного положения и мобилизации. Несмотря на это, сам Владимир Зеленский заявил, что сейчас не время для выборов.
По заявлению президента России Владимира Путина, Москва считает полномочия Зеленского истекшими и выразила готовность к возобновлению переговоров с Украиной при условии наличия компетентного собеседника для заключения юридических соглашений.
Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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