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Стариков: Конфликт начнет затухать после
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 17:51

Стариков: Конфликт начнет затухать после "генерального" сражения

Конфликт на территории Украины начнет ослабевать после "главного боя", по мнению экс-полковника СБУ Олега Старикова, который выразил свои мысли в своем блоге на платформе YouTube.

Эксперт поделился мнением о том, что с приходом осени вооруженные столкновения подойдут к завершению.

Он предположил, что в августе-сентябре произойдет какое-то значимое военное событие, которое можно назвать "главным боем".

Стариков утверждает, что все данные разведки указывают на то, что в зоне специальной операции может начаться крупномасштабная операция, после которой количество боевых столкновений будет минимальным.

Эксперт также заявил, что интенсивность конфликта будет снижаться, поэтому ситуация будет постепенно налаживаться.

В конце мая министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что в мае текущего года Украина понесла убытки в виде потери более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения.

Он также отметил, что западные страны, поставляя оружие в Киев, предоставляют разведывательные данные и обучают украинских военнослужащих, тем самым продлевая вооруженный конфликт на этой территории.

Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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