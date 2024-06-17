Конференция по Украине в Швейцарии не принесла никакого значительного вклада в урегулирование конфликта, как заявил Юрий Ушаков, помощник президента РФ по международным вопросам.
Он отметил, что даже представители Запада на мероприятии признали, что решение проблемы Украины невозможно без участия Москвы.
Ушаков отметил, что на конференции в Бюргенштоке не было заметного прогресса в направлении мирного урегулирования. Кроме этого он обратил внимание, что даже те, кто представлял западные страны, пришли к выводу, что без России не удастся найти решение для Украины.
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