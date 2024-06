Владимир Швейцер, руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН, о "мирной конференции" по Украине, проводимой в Швейцарии, политическом весе данной встречи, специально для Newsinfo.Ru.

Швейцер подчеркивает, что никакого политического веса данная конференция иметь не будет, потому что действующие лица отказались от участия в ней. В том числе и генсек ООН, президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон.

"Это будет обсуждение какой-то действительно актуальной темы без каких-то решений, которые никому и не нужны. Я этим специально не занимаюсь (я подчеркиваю), но я могу сказать, что привлечение к европейским партиям мира, как они себя называют, партии стран Африки, Азии, Латинской Америки — это сейчас не имеет никакой перспективы, потому что это очень долго от Африки и Латинской Америки, — считает Швейцер.

Различные политические силы, которые должны были принять участие в конференции по Украине, один за одним постепенно отказывались от участия в саммите. Как уже подчеркивалось, представителей США, Германии и Франции не будет.

"Не будет ни представителя Соединенных Штатов. Не будет России — это понятно, изначально было. Не будет и Соединенных Штатов, не будет от Евросоюза ничего особенного, потому что потеря и у Макрона, и у Олафа Шольца таковы, что это уже не авторитетные фигуры. Соответственно, что бы они ни сказали и ни решили, это никого не удовлетворит", — продолжает Швейцер.

Кроме этого, эксперт подчеркнул, что в случае подписания каких-либо документов по итогам данной "мирной конференции" — они не будут иметь никакого смысла.

"Если у нас на уровне ООН принимаются решения, резолюции, которые никого не устраивают, но за них люди голосуют и они остаются документами. Можно вспомнить десятки документов, связанных с разными событиями, в том числе и в последнее время, которые приняты абсолютным большинством ООН. Ну и что? Ничего это не дает", — указывает на судьбу возможных документов "мирной конференции" Швейцер.

В конце эксперт обратил внимание на то, что мир вступил на самую опасную полосу — когда никакие мпрные конференции и решения ничего не решают.

"Решать должны сейчас, как я представляю, лидеры ведущих стран, но этих лидеров, к сожалению, нет, они просто отсутствуют, как мы видим, по итогам выборов, допустим, во Франции. Эмманюэль Макрон был лидером Европы. А что с ним сейчас? Абсолютно всё потеряло", — закончил Швейцер.

Фото: commons.wikimedia.org/Hardcoreraveman (release this work into the public domain)