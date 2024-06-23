На компенсацию отпуска деньгами россияне имеют полное право. Однако какие для этого нужны условия, рассказали эксперты.

По словам специалистов, обычно финансовая компенсация за неиспользованный отпуск предусмотрена только в случае увольнения. Но есть и другие нюансы.

Например, в случае ненормированного графика к стандартному отпуску прибавляются дополнительные три дня. Как раз за них и можно получить выплаты. Однако за неиспользованный отпуск деньги отдадут только при увольнении работника. В качестве доказательства представлено трудовое законодательство, в котором такое правило подчеркивается отдельно.

Фото: https://commons.wikimedia.org/Александра Савичева