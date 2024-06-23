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Россияне могут получить компенсацию отпуска на определенных условиях
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 9:01

Россияне могут получить компенсацию отпуска на определенных условиях

На компенсацию отпуска деньгами россияне имеют полное право. Однако какие для этого нужны условия, рассказали эксперты.

По словам специалистов, обычно финансовая компенсация за неиспользованный отпуск предусмотрена только в случае увольнения. Но есть и другие нюансы.

Например, в случае ненормированного графика к стандартному отпуску прибавляются дополнительные три дня. Как раз за них и можно получить выплаты. Однако за неиспользованный отпуск деньги отдадут только при увольнении работника. В качестве доказательства представлено трудовое законодательство, в котором такое правило подчеркивается отдельно.

Фото: https://commons.wikimedia.org/Александра Савичева

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