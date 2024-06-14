"Большая семерка" (G7) подсчитала, что Россия нанесла Украине ущерб в результате военной операции в размере $486 млрд. Также страны G7 пообещали предоставить Киеву кредиты на сумму около $50 млрд до конца 2024 года, которые будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов. Это следует из совместного заявления лидеров G7, принятого по итогам саммита в Италии.

В заявлении G7 говорится, что по данным Всемирного банка, ущерб, нанесенный Украине, уже превысил $486 млрд. Страны "Большой семерки" также подчеркнули, что продолжают изучать все возможные правовые механизмы, чтобы заставить Россию выполнить свои обязательства по компенсации.

В свою очередь, страны G7 гарантировали Украине кредит в размере $50 млрд до конца 2024 года, который будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов. Эти активы, в свою очередь, останутся заблокированными до окончания военных действий, сообщает Axios.

С начала военной операции на Украине страны Европейского Союза, G7 и Австралия заморозили активы Центрального банка России на сумму около $280 млрд (€260 млрд), в том числе денежные средства и ценные бумаги. Большая часть этих активов находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Министерство финансов России в 2022 году оценивало объем замороженных активов примерно в $300 млрд. Ожидается, что общая прибыль от замороженных активов к 2027 году может достичь €20 млрд.

14 июня президент России Владимир Путин предложил Украине условия мирного урегулирования конфликта. Чтобы переговоры начались, Киев должен вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказаться от вступления в НАТО, а остальные страны должны признать результаты референдумов в этих четырех регионах и Крыму.

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил это предложение, назвав его ультиматумом. Аналогичную позицию высказали глава Пентагона Ллойд Остин и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

14 июня Путин заявил, что меры в отношении замороженных российских активов будут расцениваться как "кража" и не останутся без ответных действий.

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