50% возврата: более сотни жителей Хакасии воспользовались льготой по страхованию авто

В Хакасии по итогам 2025 года Отделение Социального фонда России выплатило компенсации 109 жителям республики, оформившим полисы обязательного страхования автогражданской ответственности. Мера поддержки позволяет автовладельцам с ограниченными возможностями здоровья вернуть половину стоимости оплаченного договора ОСАГО. Данная выплата предоставляется один раз в течение календарного года и доступна как самим инвалидам, так и их законным представителям. Средства оперативно перечисляются на банковский счет заявителя после одобрения поданной заявки.

Критерии получения выплат

Право на возврат половины стоимости страхового полиса имеют граждане, которым транспортное средство жизненно необходимо по медицинским показаниям. Соответствующая рекомендация должна быть зафиксирована в действующей программе реабилитации и абилитации инвалида. При этом автомобиль может принадлежать самому гражданину или его законному представителю, который выступает страхователем в договоре.

Важно учитывать, что программа социальной поддержки жестко ограничена количественно. В течение одного календарного года компенсация выплачивается только за один автомобиль, используемый инвалидом для поездок по личным делам или медицинским учреждениям. Если в семье несколько машин, льгота распространяется исключительно на один полис, оформленный согласно требованиям законодательства.

"Поддержка граждан с инвалидностью через компенсацию расходов на страхование является важным социальным инструментом, помогающим сохранить мобильность людей. Автотранспорт для многих становится критически важным звеном в процессе адаптации к повседневной жизни и доступу к медицинским услугам. Упрощение механизмов получения таких выплат напрямую влияет на социальное благополучие жителей региона. Муниципальные службы продолжают работу по информированию населения о праве на подобные преференции". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Порядок подачи документов

Для оформления компенсации заявители могут воспользоваться наиболее удобным каналом связи. Заявления принимаются в клиентских службах регионального отделения Социального фонда, через многофункциональные центры или дистанционно — через портал государственных услуг. Цифровизация процесса существенно сокращает время на посещение ведомств и делает процедуру прозрачной для граждан.

При личном визите в офис Социального фонда заявителю необходимо подготовить пакет документов. В него входят действующий договор ОСАГО, справка об инвалидности и индивидуальная программа реабилитации. Если за получением выплаты обращается представитель ребенка-инвалида, специалист ведомства дополнительно запросит бумаги, подтверждающие законные полномочия этого лица.

Сроки перечисления средств

Финансовая поддержка оказывается в сжатые сроки, установленные регламентом федерального ведомства. После того как профильные специалисты принимают положительное решение о предоставлении компенсации, денежные средства направляются получателю в течение пяти рабочих дней. Перечисление происходит строго на банковский счет, который был указан гражданином при оформлении заявления.

Такой механизм позволяет минимизировать административные барьеры и своевременно возвращать средства тем, кто уже понес расходы на страхование. Система контроля за операциями работает в автоматическом режиме, исключая дублирование выплат в течение одного года. При возникновении вопросов граждане всегда могут уточнить статус своего заявления в клиентских службах или через официальные каналы обратной связи Социального фонда.