Министерство обороны РФ сообщило о подвиге гвардии рядового Владислава Комлева, который во время дежурства по охране позиций российских войск обнаружил подозрительный автомобиль.
Люди в машине представлялись гражданскими, однако при проверке у них было обнаружено оружие и взрывчатка. По информации военного ведомства, благодаря действиям рядового группу боевиков удалось задержать.
В сообщении говорится, что рядовой Владислав Комлев, находясь на боевом дежурстве, выполнял задачи по охране и обороне позиций и мест размещения российских войск.
Патрулируя местность, Владислав обнаружил подозрительный автомобиль без регистрационных номеров вблизи дислокации подразделения. Ведя наблюдение с замаскированной позиции, Владислав Комлев заметил оружие у сидящих в машине.
Оценив силы, Владислав вместе с группой реагирования скрытно подобрался к автомобилю, после чего приступил к задержанию.
Фото:vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
CENTCOM: хуситы повредили греческое судно, следовавшее из России
По данным американских военных, движение "Ансар Алла" (хуситы), контролирующее север Йемена, атаковало и серьёзно повредило греческое торговое судно, следовавшее из России.
Грушко: саммит по Украине в Швейцарии призван поддержать антироссийский психоз на Западе
Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Александр Грушко назвал основную цель конференции по украинскому конфликту, которая пройдет в Швейцарии.
Галлямова: причиной раннего появления седых волос может стать наследственность
Врач-трихолог, профессор, доктор медицинских наук Юлия Галлямова рассказала, что причинами раннего появления седых волос могут быть наследственность, стрессовые ситуации и различные заболевания.
Подмосковный суд рассмотрит дело о взятке в 2,7 тысячи биткоинов
Дело двух следователей Следственного комитета, обвиняемых в получении рекордной взятки в размере более чем 2,7 тысячи биткоинов, поступило в Балашихинский городской суд Московской области