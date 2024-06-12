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МО РФ: рядовой Комлев обезвредил украинских боевиков, которые выдавали себя за гражданских
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 2:09

МО РФ: рядовой Комлев обезвредил украинских боевиков, которые выдавали себя за гражданских

Министерство обороны РФ сообщило о подвиге гвардии рядового Владислава Комлева, который во время дежурства по охране позиций российских войск обнаружил подозрительный автомобиль.

Люди в машине представлялись гражданскими, однако при проверке у них было обнаружено оружие и взрывчатка. По информации военного ведомства, благодаря действиям рядового группу боевиков удалось задержать.

В сообщении говорится, что рядовой Владислав Комлев, находясь на боевом дежурстве, выполнял задачи по охране и обороне позиций и мест размещения российских войск.

Патрулируя местность, Владислав обнаружил подозрительный автомобиль без регистрационных номеров вблизи дислокации подразделения. Ведя наблюдение с замаскированной позиции, Владислав Комлев заметил оружие у сидящих в машине.

Оценив силы, Владислав вместе с группой реагирования скрытно подобрался к автомобилю, после чего приступил к задержанию.

Фото:vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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