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Парламент Японии собирается создать комиссию для обсуждения неопознанных объектов
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  • Ульянов Марк Владимирович
  • Опубликована сегодня в 17:18

Парламент Японии собирается создать комиссию для обсуждения неопознанных объектов

Первые шаги к воплощению идеи хотят начать 6 июня. На первый план, по мнению депутатов, выходит безопасность. Они считают, что необходимо незамедлительно запросить у правительства права на создание подобного учреждения на случай, если другие страны захотят атаковать неизвестными воздушными объектами.

Уже известно, что возглавлять комиссию собирается японский политик Ясукадзу Хамада, в прошлом работающий в Министерстве обороны. В качестве спикера помогать ему намерен Синдзиро, занимавший пост министра окружающей среды.

Интересно, что в Японии существует небольшой город Иино, жители которого рассказывают истории о посетивших их инопланетян. По их мнению, необычных существ завлекает гора, которая даёт зарядиться энергией для кораблей.

Фото: flickr / Richard Elzey (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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