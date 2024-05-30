Первые шаги к воплощению идеи хотят начать 6 июня. На первый план, по мнению депутатов, выходит безопасность. Они считают, что необходимо незамедлительно запросить у правительства права на создание подобного учреждения на случай, если другие страны захотят атаковать неизвестными воздушными объектами.

Уже известно, что возглавлять комиссию собирается японский политик Ясукадзу Хамада, в прошлом работающий в Министерстве обороны. В качестве спикера помогать ему намерен Синдзиро, занимавший пост министра окружающей среды.

Интересно, что в Японии существует небольшой город Иино, жители которого рассказывают истории о посетивших их инопланетян. По их мнению, необычных существ завлекает гора, которая даёт зарядиться энергией для кораблей.

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