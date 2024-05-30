Первые шаги к воплощению идеи хотят начать 6 июня. На первый план, по мнению депутатов, выходит безопасность. Они считают, что необходимо незамедлительно запросить у правительства права на создание подобного учреждения на случай, если другие страны захотят атаковать неизвестными воздушными объектами.
Уже известно, что возглавлять комиссию собирается японский политик Ясукадзу Хамада, в прошлом работающий в Министерстве обороны. В качестве спикера помогать ему намерен Синдзиро, занимавший пост министра окружающей среды.
Интересно, что в Японии существует небольшой город Иино, жители которого рассказывают истории о посетивших их инопланетян. По их мнению, необычных существ завлекает гора, которая даёт зарядиться энергией для кораблей.
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Молдавия ратифицировала оборонный договор с Францией
Парламент Молдавии утвердил соглашение о сотрудничестве в области обороны с Францией, заявил в четверг глава законодательного органа данной республики — Игорь Гросу.
В Германии обвинили ряд стран в эскалации конфликта
Члены Евросоюза, такие как Швеция и Франция, стремятся к усугублению украинского конфликта, поставляя или планируя поставить оружие НАТО для нападения на российскую территорию вместо усилий по урегулированию ситуации, утверждает Тино Крупалла, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).
Врач Малышева: жгучий перец и горький шоколад увеличивают выработку эндорфина
Врач Елена Малышева в передаче "Жить здорово!" заявила, что жгучий перец и горький шоколад усиливают выработку эндорфина, гормона счастья. Эндорфины, вырабатываемые в головном мозге, действуют как внутренние наркотики человека.
Синоптик Ильин: в выходные в Москве ожидаются грозы и дожди
В предстоящие выходные в Москве ожидается погода с температурой выше климатической нормы, которая будет сопровождаться грозами и дождями. Об этом рассказал синоптик Александр Ильин из центра "Метео".