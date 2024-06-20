Граждане Российской Федерации, которым нужны мероприятия, проводимые органами социальной защиты в рамках социальной политики, вероятно, не попадут под отмену комиссий при оплате ЖКУ, если лицевой счёт зарегистрирован не на них. Об это информировала РИА Новости старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк.

Президент Российской Федерации Владимир Путин около шести месяцев назад подписал бумаги, прекращающие взимание платы с клиента банку за его услуги по совершению операций по счетам клиента при оплате ЖКУ для физических лиц, которым нужна социальная поддержка. Закон начнёт иметь юридическую силу с начала второго месяца лета текущего года. В список тех, к кому относится законопроект, — это семьи, в которых есть трое и больше детей — родных или усыновленных, людей, вышедшие на пенсию, инвалиды, ветераны боевых действий и семьи тех, кто погиб в Великой Отечественной войны.

По мнению Александры Бурдяк, если рассматривать этот законопроект с точки зрения нравственности, то это действительно необходимая мера. В случае если в семействе присутствует пожилой человек, получающий пенсию, или инвалид, и при этом открыт лицевой счёт на члена семейства, который способен работать, то прекращение банковских комиссий, вероятно, не будет действовать для них.

Однако эксперт заявила, что пока нет исчерпывающих сведений, сколько существует открытых лицевых счетов на граждан в льготной категории. Также она добавила, что некоторые россияне уже начали пробовать новый метод оплаты.

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