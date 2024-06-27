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На месте схода поезда в Коми найдены тела двух человек
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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 9:37

На месте схода поезда в Коми найдены тела двух человек

Тела двух погибших найдены на месте схода поезда с рельсов в Республике Коми, сообщает пресс-служба ОАО "РЖД".

"На месте схода пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск обнаружены тела двух человек", -пишет компания в своём Телеграм-канале.

В "РЖД" уточнили, что местонахождение ещё одного пассажира отсётся неизвестным.

Компания пообщала выплатить родственникам погибших компенсации в размере 2 млн руб. каждому помимо выплат по договору страхования гражданской ответственности перевозчика.

Напомним, что 26 июня пассажирский поезд "РЖД" сошёл с рельсов в Коми. Предварительная причина — сильное размытие насыпи водой после паводков.

Фото: trainpix.org/brown (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).

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