Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Трасса Ухта Сыктывкар
© commons.wikimedia.org by Зиновьев Николай is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 16:29

Север раскалился добела: температурная чехарда в Коми побила сразу девять вековых рекордов тепла

В период с 13 марта по 2 апреля текущего года в Республике Коми зафиксированы значительные температурные аномалии, приведшие к обновлению климатических максимумов. Метеорологическая служба региона подтвердила девять новых рекордов в Сыктывкаре, где столбики термометров в отдельные дни поднимались на 6-14 градусов выше привычных средних значений. Подобные показатели охватили значительную часть территории: от Воркуты, где воздух прогрелся до плюс 3 градусов, до Объячево, где дневной максимум достиг плюс 17 градусов. Масштабное потепление сменилось приходом южного циклона, который принес в регион осадки и постепенное возвращение к более холодным значениям.

Масштабы мартовского тепла

Температурный фон в конце марта — начале апреля стал для жителей республики неожиданным событием, значительно превзойдя привычную норму. В Сыктывкаре климатическая ситуация обновлялась неоднократно, что позволило метеорологам говорить о серии из девяти температурных максимумов за трехнедельный промежуток. Спектр этих показателей отражает разницу в климатических зонах севера и юга Коми, где разброс между минимальными и максимальными отметками оказался весьма существенным.

В Печоре и Ухте воздух прогревался до плюс 11 и плюс 12 градусов соответственно, что для северных широт является необычно высокими значениями. Нарастание теплого фронта поддерживалось устойчивыми потоками воздушных масс, удерживавшими высокие температуры на протяжении двадцати дней. Такое мощное опережение календарного графика весны стало определяющим фактором для локальной метеорологической статистики.

"Подобные погодные аномалии наглядно показывают, насколько динамично меняются условия даже в северных широтах. Для муниципальной инфраструктуры такие перепады температуры требуют повышенного внимания к состоянию дорожных покрытий и дренажных систем. Анализ климатических сдвигов необходим для оперативного планирования работ в городском хозяйстве. Важно учитывать, что за резким весенним прогревом часто следуют обратные заморозки, требующие готовности всех коммунальных служб".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Смена атмосферных фронтов

Ситуация в атмосфере начала меняться с первых чисел апреля, когда на смену аномальному теплу пришел южный циклон. Это принесло в регион облачную погоду и дожди, ознаменовав переход к более традиционным для этого времени года условиям. Инверсия температурных режимов стала заметна практически сразу, постепенно снижая интенсивность прогрева воздуха по всей республике.

Очередной циклон, прогнозируемый с 7 апреля, принесет более существенное похолодание. В южных районах Коми сначала пройдут дожди, которые ближе к ночи сменятся снегом, при этом местами возможны кратковременные метели. Столбики термометров в дневное время опустятся до диапазона от 0 до минус 5 градусов, что станет резким контрастом к недавним плюс 12 градусам.

Жителям северных территорий предстоит столкнуться с еще более серьезным падением температуры. Ночные показатели в северных частях республики прогнозируются в пределах минус 10-18 градусов, что потребует осторожности на дорогах и готовности к быстрому промерзанию влажных после дождей поверхностей. Весенний сезон продолжает проверять регион на прочность нестабильностью атмосферных процессов.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Елена Гаврилова
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Морские узлы затянутся крепче: порты Петербурга и Западной Африки готовят общий торговый путь вчера в 20:19

На крупном транспортном форуме обсудили создание уникальных торговых путей и поставки сложной техники, которые могут радикально изменить привычные маршруты грузов.

Читать полностью » Пять лет в эпицентре медиа: масштабная площадка в Калининграде готовится к рекордному притоку вчера в 20:15

Масштабное летнее событие в Калининградской области выходит на новый уровень, привлекая сотни профи из всех субъектов страны на юбилейный проект.

Читать полностью » Границы стираются в рабочих кабинетах: Псков и Абхазия готовят почву для масштабного бизнес-рывка вчера в 20:14

На берегу Черного моря состоялась встреча, которая определит вектор развития двух территорий в сельском хозяйстве, образовании и создании новых торговых путей.

Читать полностью » Ювелирная работа аиста: в Петербурге зафиксировали рождение, которое ломает законы статистики вчера в 20:09

В одном из родильных домов зафиксировали медицинский феномен с вероятностью успеха один на миллионы, потребовавший мобилизации всех ресурсов клиники.

Читать полностью » Лесной кошмар под контролем: в МФЦ Ленобласти начали оформлять защиту от укусов клещей 04.04.2026 в 9:48

Сезон активности паразитов диктует новые правила безопасности, заставляя жителей региона искать способы быстрой защиты перед выходом на свежий воздух.

Читать полностью » Архаика возвращается в колыбели: старинные формы имён внезапно стали новым трендом в Ленобласти 04.04.2026 в 9:43

В Ленинградской области подвели итоги марта и зафиксировали любопытный тренд при регистрации новых жителей, который удивил даже опытных сотрудников ведомств.

Читать полностью » Кадровый голод спасет от топора: рабочие профессии Ленинградской области остаются в полной безопасности 03.04.2026 в 17:35

Региональному рынку труда грозит дефицит, а рабочие специальности остаются востребованными на фоне рисков для офисных сотрудников.

Читать полностью » Ружья на изготовку — сезон на подходе: Ленинградская область назвала дату выхода в угодья 03.04.2026 в 17:29

В Ленинградской области определена точная дата старта весеннего сезона для любителей охоты на водоплавающую дичь и введены новые правила оформления документов.

Читать полностью »

Новости
СЗФО
Счета пустеют по щелчку пальцев: налоговые аппетиты в Северной столице выросли в два раза
СЗФО
Семь цветов и атермальное стекло: бюджетный седан из Петербурга завлекает молодежь комфортом
СЗФО
Дорожная перезагрузка Петербурга: новые проспекты прорежут территорию вблизи природных заказников
СЗФО
Двигатель прогресса или порок: архангельские горожане чаще других находят у себя черты Обломова
СЗФО
Лед начинает плавиться в прямом смысле: Архангельск открывает двери для мощного партнера
СЗФО
Творог как основа для пасхальной выпечки: республика Коми разрушила мифы о жирности и свежести
Наука
Скромный гарнир с двойным дном: обычный рис оказался сложной биохимической лабораторией
Спорт и фитнес
Прощай, скучное кардио: уличные лестницы включают мышцы-стабилизаторы, которые спят в фитнес-клубе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet