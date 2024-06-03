На Украине заявил командир батальона "Ахиллес" 92-й бригады Юрий Федоренко в эфире YouTube-канала "Армия ТВ", что необходимо сделать всех женщин военнообязанными с 18 лет наравне с мужчинами.



По мнению Федоренко, все украинцы, включая мужчин и женщин, должны призываться на службу с 18 лет.



Кроме того, он предложил снизить возраст мобилизации до 23 лет и отметил, что каждый гражданин Украины должен обладать военно-учетной специальностью.

Закон о усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая текущего года. Согласно документу, все призывники обязаны в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате. Это можно сделать лично либо зарегистрировавшись в "электронном кабинете призывника", через который также может быть передана повестка.



Повестка считается врученной, даже если призывник не увидел ее лично: датой "вручения" будет день, когда в документе поставлен штамп о невозможности личной передачи.

Согласно закону, военнообязанные обязаны всегда иметь при себе военный билет и предъявлять его при первом требовании сотрудников военкомата или полиции. Тем, кто уклоняется от призыва, может быть лишено право управления транспортным средством.



Временные рамки демобилизации не установлены. Эта норма была исключена из документа, что вызвало возмущение у некоторых депутатов.

Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)