Комары не просто кусают: они охотятся по следам, которые оставляют люди — это открытие шокирует

Комары, переносящие малярию, вовсе не действуют вслепую, выбирая жертву случайно. Новые полевые наблюдения показали, что насекомые способны улавливать человеческий запах и точно следовать за ним на значительном расстоянии. При этом решающим сигналом оказывается не тепло тела, а сложный химический "след", который человек оставляет в воздухе. Об этом сообщает исследовательская группа, работавшая в Замбии.

Как запах направляет комара к цели

Работу возглавил специалист по сенсорной биологии комаров Конор Дж. Макмениман из Школы общественного здравоохранения Джона Хопкинса Блумберга. Его команда изучала, каким образом малярийные комары находят человека в естественных условиях и какие сигналы играют ключевую роль в этом процессе.

Для экспериментов учёные построили открытую лётную клетку объёмом около 35 тысяч кубических футов. В ночное время исследователи наблюдали за сотнями самок комаров, направляя потоки воздуха от спящих добровольцев к подогреваемым поверхностям для посадки. Такой подход позволил максимально приблизить условия эксперимента к реальной среде обитания насекомых.

Почему одни люди привлекают комаров сильнее

Результаты оказались показательными. Запах человеческого тела оказался гораздо более значимым ориентиром, чем углекислый газ, который долгое время считался главным "маяком" для комаров. Более того, одни и те же участники эксперимента стабильно привлекали насекомых сильнее других, и этот эффект сохранялся от ночи к ночи.

Это говорит о том, что привлекательность для комаров имеет индивидуальный характер и связана с особенностями химического состава запаха тела, а не со случайными факторами окружающей среды.

Роль тепла и углекислого газа

Температура тела всё же играет роль, но второстепенную. Тепло помогает комару завершить атаку, когда он уже находится рядом с целью. Переломным моментом в экспериментах стало добавление к тёплой поверхности 400 частей на миллион углекислого газа — после этого редкие посадки становились регулярными.

Такой механизм хорошо укладывается в представления о термотаксисе, когда насекомое ориентируется по температурным градиентам, но только после того, как запах привёл его в нужную зону.

Химия кожи и скрытый риск

Ранее лабораторные исследования связывали привлекательность человека для комаров с аммиаком, молочной кислотой и короткоцепочечными карбоновыми кислотами. Полевые данные подтвердили эту связь. Люди, которых комары выбирали чаще, выделяли повышенные уровни определённых кожных кислот.

У наименее привлекательного участника, напротив, фиксировались более низкие концентрации этих соединений и более высокое содержание эвкалиптола. Молекулярный анализ показал, что ионотропные рецепторы комаров избирательно реагируют именно на такие кислоты, благодаря чему предпочтения насекомых остаются стабильными даже при изменении погодных условий.

Полученные данные позволяют по-новому взглянуть на механизмы передачи малярии. Понимание того, какие именно химические сигналы делают человека "заметным" для комаров, может в будущем помочь в разработке более эффективных средств защиты и профилактики.