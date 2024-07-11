Молдавская Партия коммунистов поддержала предложенный в парламенте законопроект об отставке спикера законодательного органа, лидера правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игоря Гросу, как сообщила депутат-коммунист Диана Караман.



Ситуация обострилась тогда, когда Гросу отказал в выступлении представителям оппозиционного блока "Победа", отключив им микрофоны, что вызвало протест со стороны оппозиции. В ответ оппозиция заблокировала трибуну парламента, выразив свое недовольство.



После этого депутатам Василию Боли, Вадиму Фотеску, Денису Уланову, Ирине Лозован, Марине Таубер, Регине Апостоловой и Александру Нестеровскому было запрещено принимать участие в пяти пленарных заседаниях.



Представители оппозиции, включая блок коммунистов и социалистов, высказались в пользу отставки Гросу. В ходе брифинга Таубер призвала коллег из оппозиции поддержать эту инициативу.



Депутат Диана Караман подчеркнула, что во время заседаний парламента спикер должен быть всего лишь ведущим, а не диктатором, и что единственным начальником для него должен быть народ страны.



Караман также отметила, что спикер не имеет права лишать депутатов слова только из-за своей собственной неудовольствие по поводу их высказываний. По ее мнению, данная ситуация в парламенте должна быть прекращена.



В Молдавии с мая 2022 года оппозиция выступает против кабинета министров и президента Майи Санду, нетактично обвиняя их в неэффективности в борьбе с кризисом в экономике и энергетическом секторе, а также в давлении на оппозицию.



Кроме того, в результате действий властей оппозиция была подвергнута преследованиям, что привело к запрету некоторых политических партий.

Фото: www. flickr. com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)