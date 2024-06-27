Руководитель МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе беседы с заместителем генерального секретаря ООН Жан-Пьером Лакруа потребовал дать официальную оценку нападению украинских вооруженных формирований на пляжную зону Севастополя. Эту информацию распространила Ирина Волк, официальный представитель МВД, в Telegram.

Глава ведомства выразил твердую убежденность в том, что все причастные к этому нападению, в результате которого пострадало свыше 150 человек и погибло четверо, неизбежно понесут суровое наказание, как сообщила Волк.

Атака на северную часть Севастополя была осуществлена украинскими военными 23 июня около полудня. Согласно данным оборонного ведомства России, по районам Любимовка и Учкуевка было выпущено пять американских ракет ATACMS с кассетными боеголовками. Четыре из них удалось перехватить, однако одна, подвергшись воздействию систем противовоздушной обороны, отклонилась от заданного курса, что привело к подрыву ее боевой части в воздухе.

Министерство обороны России возложило ответственность за обстрел Севастополя на Соединенные Штаты, утверждая, что именно американские специалисты программируют все полетные задания для ракет ATACMS. По информации New York Times, Вашингтон поставил Киеву более сотни таких ракет.

В конце мая американское правительство дало разрешение Украине на использование оружия США для ведения контрбатарейной борьбы в Харьковской области. Однако запрет на применение этого оружия по целям на территории России, за исключением новых регионов и Крыма, остается в силе.

Представители Пентагона заявили, что пляжи Севастополя не являлись намеченной целью ракетного удара, подчеркнув, что украинские военные самостоятельно определяют цели для атак.

Фото: Government.ru