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Колокольцев: Россия ждёт от ООН оценки удара по пляжу в Севастополе
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 3:47

Колокольцев: Россия ждёт от ООН оценки удара по пляжу в Севастополе

Российская сторона выразила заинтересованность в получении от Организации Объединенных Наций "четкой, принципиальной и взвешенной" оценки ракетного удара, совершённого по пляжу в Севастополе.

Об этом заявил министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев, как сообщает агентство РИА Новости.

Колокольцев отметил, что он поднял этот вопрос в ходе встречи с заместителем генерального секретаря ООН по вопросам миротворческих операций Жан-Пьером Лакруа.

Руководитель МВД также отметил, что в рамках своего визита в Нью-Йорк, где он прибыл для участия в заседаниях ООН, он обсуждает ситуацию в Украине и демонстрирует аргументы в пользу правомерности и эффективности действий России.

Фото:dvidshub.net/Dean Johnson(Creative Commons CC0 License)

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