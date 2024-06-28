Российская сторона выразила заинтересованность в получении от Организации Объединенных Наций "четкой, принципиальной и взвешенной" оценки ракетного удара, совершённого по пляжу в Севастополе.
Об этом заявил министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев, как сообщает агентство РИА Новости.
Колокольцев отметил, что он поднял этот вопрос в ходе встречи с заместителем генерального секретаря ООН по вопросам миротворческих операций Жан-Пьером Лакруа.
Руководитель МВД также отметил, что в рамках своего визита в Нью-Йорк, где он прибыл для участия в заседаниях ООН, он обсуждает ситуацию в Украине и демонстрирует аргументы в пользу правомерности и эффективности действий России.
Фото:dvidshub.net/Dean Johnson(Creative Commons CC0 License)
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