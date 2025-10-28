Русская корона XXI века: в Челябинске прошёл первый фестиваль кокошника

В Челябинске в рамках V Всероссийского женского форума "Стальное кружево Урала" состоялся первый Всероссийский фестиваль кокошника - масштабное событие, объединившее ценителей русской моды, традиций и современных дизайнерских тенденций.

Возрождение национального символа

Председатель оргкомитета форума и супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер отметила, что кокошник занимает особое место в национальной культуре и самосознании.

"Кокошник — часть нашей культурной идентичности. Прошли десятилетия, и мы вновь обращаемся к своим корням, имея возможность глубже изучить историю этого уникального аксессуара", — сказала Ирина Текслер и добавила, что фестиваль кокошника может стать ежегодным мероприятием.

По её словам, в последние годы интерес к истории и культурному наследию России значительно вырос, что заметно отразилось и на популярности традиционного русского головного убора. Сегодня кокошник вновь становится модным — его носят не только в театрах и на фольклорных фестивалях, но и в светских кругах и даже на подиумах.

Мода в национальном стиле

На фестивале свои коллекции представили известные российские дизайнеры, вдохновившиеся формами и орнаментами классического кокошника. Модели выходили на сцену в оригинальных образах, где традиция гармонично сочеталась с современными модными решениями.