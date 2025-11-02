Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Похудение мужчины и женщины
Марина Егорова Опубликована сегодня в 10:36

Когда желудок полон, а вес падает: диетологи раскрыли главный принцип безопасного похудения

Снижение калорий без стресса возможно при правильном выборе продуктов — врач Дмитрий Семирядов

Снижение калорийности питания — самый надёжный и физиологичный способ похудеть без стресса для организма. Однако многие воспринимают это как жёсткие ограничения и постоянное чувство голода. На деле всё гораздо проще: существуют продукты, которые позволяют сократить количество потребляемых калорий, сохраняя объём и удовольствие от еды. О них рассказал врач-диетолог и нутрициолог Дмитрий Семирядов в интервью "Российской газете".

Как работает принцип насыщения без лишних калорий

Главная идея заключается не в том, чтобы есть меньше, а в том, чтобы выбирать продукты, дающие длительное чувство сытости при низкой калорийности. Организм получает всё необходимое, а мозг при этом не сигнализирует о голоде.

"Такие продукты позволяют снизить общее количество потребляемых калорий, не уменьшая при этом объём еды", — пояснил врач Дмитрий Семирядов.

Эти продукты богаты клетчаткой, белком и водой, что помогает не только контролировать вес, но и поддерживать здоровье кишечника, уровень сахара и обмен веществ.

Почему клетчатка — главный помощник

Если вы хотите избавиться от лишнего жира, особенно в области живота, стоит сделать акцент на клетчатке. Она не переваривается, но активно участвует в процессе насыщения: увеличивается в объёме и создаёт ощущение сытости, что естественным образом снижает аппетит.

"Она набухает и оказывает небольшое давление на стенки желудка", — отметил Семирядов, добавив, что именно это давление посылает в мозг сигнал о насыщении.

Клетчатка содержится в овощах, цельнозерновых продуктах, бобовых и фруктах. Особенно полезны овсянка, брокколи, яблоки и фасоль — они сочетают низкую калорийность с высоким уровнем витаминов.

Сравнение: продукты с высокой и низкой калорийностью

Категория Продукты с низкой калорийностью Продукты, которых стоит избегать
Завтрак Овсянка, яйца, творог Булочки, сладкие хлопья
Обед Овощи, куриная грудка, киноа Жирное мясо, соусы
Перекусы Яблоки, орехи в малом количестве Чипсы, сладости
Ужин Рыба, тушёные овощи Макароны, жареная картошка

Советы шаг за шагом

  1. Добавляйте клетчатку в каждый приём пищи. Это могут быть овощи, зелень, семена чиа или отруби.

  2. Следите за достаточным потреблением белка. Он нужен для сохранения мышечной массы и контроля аппетита.

  3. Не отказывайтесь от углеводов полностью. Лучше выбирать сложные — гречку, киноа, бурый рис.

  4. Пейте больше воды. Она усиливает эффект клетчатки и улучшает пищеварение.

  5. Не ешьте всухомятку. Даже полезные продукты требуют сочетания с жидкостью.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  1. Ошибка: резкое ограничение калорийности рациона;
    Последствие: замедление обмена веществ и потеря мышечной массы;
    Альтернатива: снижайте калории постепенно, на 10-15% от обычного уровня.

  2. Ошибка: исключение всех жиров;
    Последствие: нарушение работы гормональной системы;
    Альтернатива: добавляйте полезные жиры — оливковое масло, орехи, авокадо.

  3. Ошибка: редкие приёмы пищи;
    Последствие: переедание вечером и скачки сахара в крови;
    Альтернатива: ешьте 4-5 раз в день небольшими порциями.

А что если белка не хватает?

Белок — ключевой элемент для поддержания тонуса, метаболизма и защиты мышц. При его дефиците организм начинает использовать собственные мышцы как источник энергии, что приводит к снижению силы и ухудшению внешнего вида. Недостаток белка также усиливает тягу к сладкому, поскольку мозг пытается компенсировать нехватку энергии быстрыми углеводами.

Чтобы этого избежать, включайте в рацион нежирное мясо, рыбу, яйца, творог, бобовые или соевые продукты.

Плюсы и минусы белкового питания

Аспект Плюсы Минусы
Энергия и сытость Долгое насыщение, меньше перекусов При избытке — нагрузка на почки
Поддержка мышц Предотвращает их разрушение Требует баланса с углеводами
Контроль веса Стимулирует метаболизм При дефиците клетчатки возможен запор

FAQ

Сколько клетчатки нужно в день?
Около 25-30 г. Это 300 г овощей, 200 г фруктов и немного цельнозерновых продуктов.

Можно ли быстро похудеть на белковой диете?
Да, но важно не исключать полностью углеводы, иначе может нарушиться обмен веществ.

Что делать, если постоянно хочется сладкого?
Проверьте уровень белка и воды в рационе — их нехватка усиливает тягу к сахару.

Мифы и правда

  1. Миф: чтобы похудеть, нужно есть меньше;
    Правда: важно не количество, а плотность калорий — выбирайте сытные, но лёгкие продукты.

  2. Миф: углеводы мешают похудению;
    Правда: сложные углеводы нужны для энергии и нормального обмена веществ.

  3. Миф: клетчатка заменяет белок;
    Правда: она помогает насыщению, но не восполняет аминокислоты.

Исторический контекст

Ещё в середине XX века врачи заметили, что голодные диеты приводят не к похудению, а к набору веса после окончания. Так возникли первые программы сбалансированного питания, где главную роль играли клетчатка и белки. С развитием нутрициологии учёные доказали: организм лучше реагирует на постепенное снижение калорийности, чем на резкие ограничения. Сегодня этот подход лежит в основе всех современных программ коррекции веса.

Три интересных факта

  1. Клетчатка не переваривается, но способствует выработке полезных бактерий кишечника.

  2. Белок тратит на своё усвоение больше энергии, чем углеводы — до 30% калорий.

  3. Люди, добавляющие овощи к каждому приёму пищи, потребляют в среднем на 300 калорий меньше в день.

