Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Больной живот
Больной живот
© Designed by Freepik by benzoix is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 12:12

Когда желудок поёт громче, чем радио: врачи рассказали, как избавиться от неловких звуков

Урчание в животе может указывать на нарушение пищеварения или стресс — Ирина Головина

Урчание в животе — явление знакомое каждому. Обычно это естественный физиологический процесс, сопровождающий работу желудка и кишечника. Однако в некоторых случаях урчание становится источником неловкости и сигналом о нарушениях пищеварения. Разберёмся, почему это происходит и как предотвратить неприятные звуки.

Почему урчит в желудке и кишечнике

Урчание — результат движения газа и жидкости по желудочно-кишечному тракту. Когда мышцы стенок кишечника сокращаются, перемещая пищу, воздух и соки, возникает характерный звук.

"Само по себе урчание не свидетельствует о болезни. Это признак активной работы ЖКТ", — поясняет гастроэнтеролог Ирина Головина.

Тем не менее, усиленные звуки или частое урчание могут говорить о нарушениях обмена веществ, неправильном питании или стрессах.

Сравнение: естественное и патологическое урчание

Показатель Естественное Патологическое
Время возникновения При голоде или после еды Независимо от приёма пищи
Болевые ощущения Отсутствуют Возможны спазмы, вздутие
Частота Редко Постоянно или после каждого приёма пищи
Сопутствующие симптомы Нет Метеоризм, диарея, изжога

Основные причины урчания

  1. Голод. Когда желудок остаётся пустым, рецепторы посылают сигналы мозгу. В ответ усиливается выработка желудочного сока и сокращения стенок — возникает урчание.

  2. Дисбактериоз. Нарушение микрофлоры замедляет пищеварение, провоцируя газообразование и брожение.

  3. Переедание. Большое количество пищи растягивает стенки желудка, создавая нагрузку и усиливая перистальтику.

  4. Пищевая аллергия. Реакция на определённые продукты (молоко, глютен, орехи) может сопровождаться вздутием и звуками в животе.

  5. Спешка во время еды. Быстрое поглощение пищи ведёт к заглатыванию воздуха и неполному пережёвыванию.

  6. Хаотичное питание. Нерегулярные приёмы пищи нарушают работу желудка и кишечника, вызывая повышенное газообразование.

"Частые перекусы, особенно фастфудом, нарушают баланс ферментов и приводят к брожению", — отмечает Головина.

Советы шаг за шагом: как избавиться от урчания

  1. Соблюдайте режим питания. Ешьте каждые 3-4 часа, избегая долгих перерывов.

  2. Ешьте медленно. Тщательно пережёвывайте пищу, не торопитесь, чтобы не заглатывать воздух.

  3. Следите за объёмом порций. Лучше съесть меньше, но чаще, чем переедать.

  4. Поддерживайте микрофлору. Употребляйте кисломолочные продукты, пробиотики и клетчатку.

  5. Пейте достаточно воды. Но не во время еды — это разбавляет желудочный сок.

  6. Избегайте газированных напитков. Они усиливают газообразование и урчание.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  1. Ошибка: пропуск приёмов пищи;
    Последствие: усиление урчания из-за повышенной секреции желудочного сока;
    Альтернатива: перекусывайте лёгкими продуктами — йогурт, яблоко, орехи.

  2. Ошибка: пить кофе или сладкие газированные напитки на голодный желудок;
    Последствие: раздражение слизистой и метеоризм;
    Альтернатива: начните день со стакана тёплой воды или каши.

  3. Ошибка: есть на бегу;
    Последствие: попадание воздуха в желудок;
    Альтернатива: принимайте пищу сидя, без разговоров и спешки.

А что если урчание сопровождается болью?

Если урчание сочетается с болью, вздутием, изжогой или расстройством стула, стоит обратиться к гастроэнтерологу. Возможные причины — гастрит, синдром раздражённого кишечника, непереносимость лактозы или ферментная недостаточность.

Плюсы и минусы домашних мер

Метод Плюсы Минусы
Диета и режим питания Устраняет причину естественным путём Требует дисциплины
Пробиотики Восстанавливают микрофлору Эффект не моментальный
Травяные настои (мята, фенхель) Успокаивают ЖКТ, снимают спазмы Возможна аллергия

FAQ

Можно ли избавиться от урчания навсегда?
Если оно вызвано питанием или стрессом — да, при изменении привычек. При хронических заболеваниях требуется лечение.

Почему урчит ночью?
Обычно из-за позднего ужина или активного брожения в кишечнике. Постарайтесь есть за 3-4 часа до сна.

Стоит ли пить препараты от газообразования?
Только по назначению врача. Самолечение может замаскировать серьёзную проблему.

Мифы и правда

  1. Миф: урчание — всегда признак болезни;
    Правда: в большинстве случаев это естественный процесс пищеварения.

  2. Миф: нельзя пить воду во время еды;
    Правда: небольшое количество воды не вредит, но лучше делать паузу 15-20 минут до или после приёма пищи.

  3. Миф: урчание бывает только при голоде;
    Правда: оно часто возникает и после еды из-за активной работы ЖКТ.

Исторический контекст

Первое упоминание о "звуках живота" встречается ещё у Гиппократа, который связывал их с "внутренним ветром" и неправильным питанием. В XIX веке врачи уже знали, что урчание связано с движением газов и ферментов. Современная гастроэнтерология рассматривает это явление как важный диагностический признак: по характеру звука можно судить о моторике кишечника.

Три интересных факта

  1. Урчание в животе усиливается после употребления сладких фруктов — они ускоряют брожение.

  2. Громкость звука зависит от количества воздуха и активности перистальтики.

  3. Врачи называют урчание "борборигмом" — от греческого слова borborygmos, означающего "бульканье".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Хирург Дмитрий Монахов предупредил: семена чиа могут вызвать кишечную непроходимость сегодня в 12:32
Еда для ЗОЖ, от которой можно попасть в больницу: скрытая угроза чиа

Узнайте, почему "суперфуд" чиа может обернуться хирургической проблемой, как правильно их употреблять и в каких случаях эти семена опасны.

Читать полностью » Алексей Решетун: даже малые дозы алкоголя вызывают разрушение нейронов мозга сегодня в 8:06
Каждый бокал стирает память: как алкоголь медленно убивает нейроны

Узнайте, как этиловый спирт разрушает клетки мозга, почему даже редкие дозы вызывают кислородное голодание и можно ли вернуть утраченное здоровье нейронов.

Читать полностью » Кашель более трёх недель требует диагностики и консультации специалиста — Ольга Малиновская сегодня в 7:58
Кашляю, значит живу: но врачи уверены — не всегда это шутка

Кашель не всегда безобиден: иногда он указывает на серьёзные заболевания дыхательной системы. Разбираем, когда стоит насторожиться и какие анализы помогут определить причину.

Читать полностью » Врач Денис Прокофьев предупредил: частый приём обезболивающих может вызвать язву и гипертонию сегодня в 7:18
Таблетка от боли может стоить желудка: врачи предупреждают об опасной привычке

Узнайте, почему злоупотребление обезболивающими способно вызвать астму, язву и гипертонию, и какие безопасные альтернативы предлагает современная медицина.

Читать полностью » Шоколад содержит магний и антиоксиданты, поддерживающие работу сердца и сосудов — Кристина Подорожнюк сегодня в 6:58
Не сахар, а магний и дофамин: как выбрать шоколад, который поднимает настроение без вреда

Шоколад может быть полезен, но только в умеренных количествах. Эндокринолог объяснила, кому стоит ограничить сладкое и почему тёмный шоколад — лучший выбор.

Читать полностью » Педиатр Юлия Москвичева: вегетарианская диета может вызвать анемию у детей сегодня в 6:10
Ребёнок отказался от мяса — сигнал, который нельзя игнорировать

Узнайте, почему детский организм особенно чувствителен к вегетарианству и какие альтернативы безопасно использовать, если ребёнок не ест мясо.

Читать полностью » Сомнолог Бузунов рассказал, как восстановить нормальный сон за неделю без таблеток сегодня в 5:12
Один час недосыпа — и концентрация падает, как при алкоголе

Узнайте, как всего за неделю наладить сон без таблеток: врач-сомнолог делится четырьмя простыми привычками, которые помогут восстановить силы и снизить стресс.

Читать полностью » Ортодонт Ирина Буторина рассказала, почему леденцы на палочке особенно вредны для зубов сегодня в 4:08
Сладость, которая вредит не сахаром, а временем — что скрыто в леденцах

Узнайте, почему безобидные леденцы на палочке оказываются самыми опасными сладостями для зубов — советы ортодонта помогут сохранить эмаль.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Биограф Эндрю Лауни: конфликт принца Уильяма с Эндрю начался после оскорбления Кейт Миддлтон
Авто и мото
В Вологодской области введён запрет на продажу топлива несовершеннолетним с новыми штрафами
УрФО
В Тюменской области открыто более 3,7 тысячи вакансий в строительстве — департамент труда
Красота и здоровье
Долгое пребывание в туалете вызывает застой крови и ослабление мышц — Стивен Хантер
Спорт и фитнес
Тренер Акулина Бахтурина рассказала, чем полезны занятия на пуантах для тела и осанки
Туризм
Туристы отмечают: Минск сочетает доступные цены, развитый транспорт и архитектурную целостность
Садоводство
Зола обогащает почву калием и фосфором, повышая урожайность – Сергей Ковалёв
Наука
Закись азота выделяется морскими микробами даже в кислородных водах океана — Клаудия Фрей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet