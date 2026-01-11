Когда вода скрыла следы: подводная стена, построенная до Стоунхенджа, может раскрыть тайны прошлого

Учёные подтвердили открытие каменной стены, пролегающей почти 400 футов в длину и находящейся на глубине 30 футов под поверхностью Атлантического океана. Стена, построенная более 7000 лет назад, является наследием охотников-собирателей, хотя её точное назначение остаётся неясным. Исследователи выдвигают гипотезу, что она может быть связана с местными легендами о затопленном городе. Важным моментом является то, что стена явно искусственная, что привлекло внимание учёных, исследующих подводные структуры, особенно в районе Финистера, где земля сталкивается с Атлантическим океаном. Это побудило геолога Ива Фуке начать изучение подводных глубин.

Он использовал технологию LIDAR, которая позволяет создавать точные карты подводных объектов. В этом районе он заметил прямую линию длиной 120 метров, прорезающую подводную долину. После ряда исследований было найдено подтверждение — каменная стена, составляющая значительную часть подводного ландшафта. Открытие оказалось историческим, так как стена состоит из более чем 60 гранитных монолитов, выложенных на коренной породе. Это сооружение по своим размерам и массе (около 3300 тонн) стало самой большой подводной конструкцией, найденной во Франции.

Ещё более удивительным является возраст этой стены. Учёные, используя реконструкции древних береговых линий, датировали её временем между 5800 и 5300 годами до нашей эры. Это значительно старше таких знаменитых памятников, как Стоунхендж и пирамиды в Гизе. В те времена уровень моря был значительно ниже, но его подъем в период окончания ледникового периода мог стать причиной строительства этой защиты. Предположительно, стена могла быть оборонным сооружением, созданным для защиты поселений от вторжений, вызванных изменениями уровня воды в океане.

Причины строительства

Существует несколько теорий о назначении стены. Одна из них предполагает, что она могла служить дамбой, предназначенной для защиты прибрежных поселений от возможных наводнений или вторжений моря. Это может быть ранний пример того, как люди пытались контролировать стихии с помощью огромных строительных сооружений.

В качестве альтернативы, стена может быть использована как часть рыболовных устройств. Другие исследования предполагают, что такая конструкция могла использоваться для ловли рыбы, направляя её в ловушки, когда уровень воды спадал.

"Технология и масштабы строительства, использованные для создания этой стены, указывают на высокий уровень организации общества", — заявил исследователь.

Технические и социальные аспекты

Неопровержимым остаётся тот факт, что строительство такой крупной и сложной структуры требовало значительных усилий. Для добычи, транспортировки и установки этих массивных монолитов необходимы были не только огромные силы, но и продвинутая социальная организация, что свидетельствует о высоком уровне развития общества охотников-собирателей. Строительство этой стены является примером сложной социальной структуры, которой могли обладать древние люди, не использующие металлы.

С интересом учёные отмечают, что TAF1 не является уникальным объектом. В этом районе археологи обнаружили десятки других меньших каменных конструкций, которые могут быть связаны с созданием сети рыболовных или водоотводных сооружений. Это предполагает, что данная местность использовалась в течение долгого времени для организации жизнедеятельности общества.

Историческое значение

Подводные исследования, проведенные в районе острова Сейн, говорят о том, что для древних людей вопрос выживания в условиях климатических изменений был не менее важным, чем для современных обществ. Таким образом, можно утверждать, что люди тех времён обладали передовыми знаниями, необходимыми для выживания в условиях меняющегося климата.