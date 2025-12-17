Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Арктические ледяные утёсы
Арктические ледяные утёсы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 21:20

Когда тропики встретились с Антарктидой: таинственные эпизоды, меняющие климат континента

В результате изменения климата эпизоды с атмосферными реками могут удвоиться к 2100 году — Earth.com

Восточную Антарктиду привыкли считать холодной и почти безжизненной снежной пустыней, где погода меняется медленно и предсказуемо. Однако наблюдения последних лет показывают: иногда на континент обрушиваются процессы, больше похожие на тропический перенос влаги. Эти редкие, но мощные эпизоды заставляют учёных по-новому взглянуть на то, как формируется снег и почему лёд может реагировать на потепление резче, чем ожидалось. Об этом сообщает Earth.com.

Шторм, который изменил представления

В мае 2009 года на бельгийской антарктической станции Принцессы Елизаветы зафиксировали необычное сочетание факторов. Во время интенсивного снегопада температура внезапно выросла почти на 20 °C и достигла -11 °C, что для Восточной Антарктиды считается крайне нетипичным. За двое суток здесь выпало около полуметра снега — показатель, сравнимый с годовой нормой для этого засушливого региона.

Анализ данных показал, что эпизод не был единичным.

"Этот случай оказался частью серии подобных событий", — отмечала метеоролог Ирина Городецкая, изучавшая архивы наблюдений станции.

В последующие месяцы она выявила ещё три аналогичных шторма, которые всего за несколько дней обеспечили около 75% годового объёма осадков и стали рекордными для региона.

Как влажный воздух добрался до Антарктиды

Атмосферные карты показали редкую для континента конфигурацию. Мощная область низкого давления втянула тёплый и влажный воздух далеко на юг, а затем система высокого давления направила его прямо к ледяному материку. По своей структуре это напоминало явление, давно известное метеорологам в других частях планеты.

Речь идёт об атмосферных реках — узких потоках воздуха с высокой концентрацией влаги, которые формируются над океанами и способны переносить её на тысячи километров. Обычно именно они становятся причиной экстремальных ливней или снегопадов на суше. После событий 2009 года в Восточной Антарктиде зафиксировали около 30 похожих эпизодов, что позволило говорить о повторяющемся погодном механизме.

Почему климат меняет роль атмосферных рек

Учёные связывают усиление таких процессов с общим потеплением климата. Чем теплее воздух, тем больше влаги он может удерживать, а значит, возрастает вероятность мощных переносов влаги на большие расстояния.

Этот вывод подтверждают и климатические модели. Исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, предполагает, что к концу века число эпизодов с характеристиками атмосферных рек в Антарктиде может увеличиться примерно в два раза. Это означает не только больше снега, но и больше тепла, приносимого на континент.

Чем опасны краткие всплески тепла для льда

На первый взгляд, интенсивные снегопады могут казаться полезными для ледяного щита. Действительно, в 2022 году несколько экстремальных событий привели к временному увеличению массы Западно-Антарктического ледяного щита.

"Такие эпизоды способны за короткое время компенсировать потери массы", — обращал внимание метеоролог Кайл Клем.

Однако в долгосрочной перспективе ситуация выглядит сложнее. Атмосферные реки приносят не только снег, но и тепло, а иногда создают условия для дождя. По наблюдениям Городецкой, снежинки могут частично подтаивать ещё в воздухе, а граница между снегом и дождём смещается на высоту 2-3 километра. Тёплый влажный воздух способен проникать глубоко вглубь материка и воздействовать на участки, которые обычно остаются сухими.

Особенно уязвимыми оказываются прибрежные и шельфовые ледники, уже ослабленные десятилетиями потепления. На встречах Королевского общества Великобритании, посвящённых климату Антарктиды, учёные предупреждали: повторяющиеся всплески тепла и влаги могут снижать устойчивость этих ледяных массивов и ускорять их деградацию.

