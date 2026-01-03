Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ужин в Таиланде
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Андрей Волков Опубликована сегодня в 9:12

Когда тайская кухня вызывает разочарование: сладкие и острые шоки на пути к адаптации

Лёд в напитках и уличная еда могут стать причиной проблем в Таиланде - ТурПром

Таиланд для многих начинается как открытка — море, солнце, фрукты и обещание беззаботного отдыха. Но уже в первые сутки после прилёта этот образ нередко сталкивается с неожиданной реальностью, когда организм реагирует на местную кухню совсем не так, как ожидалось. Вопросы о еде быстро вытесняют пляжные планы и заставляют пересматривать привычки. Об этом сообщает ТурПром.

Острый вкус как часть культуры

Одно из первых открытий для туристов — местное понимание слова "остро". Даже блюда, которые подают как мягкие по вкусу, могут оказаться серьёзным испытанием для неподготовленного желудка. Тайская кухня строится на активном использовании перца чили, а уровень жгучести здесь воспринимается иначе, чем в России.

"Русские уверены, что любят острое, но для тайцев это совсем другой уровень", — пояснил гид на Пхукете, отмечается в материале издания.

Особую роль играют соусы. Они часто добавляются уже после приготовления и могут изменить вкус даже знакомых блюд, включая популярный пад-тай.

Сладкие нотки там, где их не ждут

Не меньший сюрприз вызывает любовь тайцев к сахару. Его добавляют не только в десерты, но и в супы, мясо и овощи. Даже классический том ям иногда кажется слишком сладким для туристов, ожидающих исключительно кислый и острый вкус.

Такой контраст вызывает гастрономический дискомфорт, особенно в первые дни, когда вкусовые рецепторы ещё не адаптировались к местным сочетаниям. Узнать больше о гастрономических особенностях Таиланда можно в статье о популярных блюдах на Пхукете.

Рис как основа всего рациона

Практически каждое блюдо в Таиланде сопровождается рисом в том или ином виде. Он выступает и гарниром, и основой, и даже десертом. Для тех, кто привык к разнообразию круп и овощей, такое однообразие может привести к ощущению тяжести.

При этом в туристических районах всё чаще идут навстречу гостям, предлагая варианты без риса или с увеличенной порцией овощей, если об этом заранее попросить.

Рыбный соус и уличная еда

Отдельного внимания заслуживает рыбный соус нампла. Его аромат может отпугнуть новичков, хотя для тайцев он считается ключевым элементом вкуса. Соус добавляют почти везде — от салатов до супов.

Стритфуд остаётся визитной карточкой страны, но именно он чаще всего становится причиной проблем.

"Если блюдо готовят прямо при вас — риск минимальный", — признались продавцы на одном из ночных рынков Пхукета, говорится в публикации.

Гораздо опаснее заранее приготовленная еда, лед в напитках и плохо прожаренное мясо. Секреты безопасности при уличной еде можно также найти в статье о разновидностях гастрономического туризма в Азии.

Привычные продукты и фрукты с подвохом

Молочные продукты в Таиланде встречаются редко и в основном ориентированы на туристов. На улицах их практически нет, что тоже становится неожиданностью для российских путешественников.

Фрукты радуют разнообразием, но некоторые из них обладают выраженным слабительным эффектом. Особенно осторожно стоит относиться к уже нарезанным и охлаждённым плодам, если неизвестно, какую воду использовали при их подготовке.

Как снизить гастрономический риск

Опытные туристы и гиды советуют соблюдать простые правила: выбирать места с большим потоком посетителей, не стесняться просить "mai pet" и избегать льда в напитках в первые дни. Важно также не смешивать непривычные продукты и давать организму время на адаптацию.

Через несколько дней большинство гостей отмечают, что вкусы перестают пугать и начинают раскрываться по-новому. Именно тогда тайская кухня из источника стресса превращается в одно из главных впечатлений поездки.

