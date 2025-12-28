Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Древняя египетская культура и цивилизация
Андрей Волков Опубликована вчера в 23:37

Когда свобода становится сигналом: египетские курорты читают поведение гостей

Египет уже много лет остаётся главным зарубежным направлением для российских туристов. Однако почти каждый, кто прилетает на курорты Красного моря, замечает одну деталь: внимание со стороны местных буквально ощущается физически. Взгляды сопровождают на пляже, в отеле и за его пределами, создавая ощущение постоянного наблюдения. Что за этим стоит — симпатия, интерес или скрытое недовольство. Об этом сообщает ТурПром.

Русские туристы как центр курортной жизни

По словам сотрудников отелей Хургады и Шарм-эль-Шейха, россияне считаются самыми заметными гостями. Их легко выделить на фоне туристов из Европы благодаря манере отдыха и эмоциональности. Активное участие в анимации, громкий смех у бассейна, песни на пляже и шумные компании делают русских своеобразным "фоном" курорта.

"Русские умеют отдыхать шумно и ярко. Их сразу видно", — отмечает администратор одного из сетевых отелей.

Для местных работников туристической сферы это привычный ориентир: если в отеле слышно веселье, значит, рядом россияне.

Женское внимание и культурный контраст

Особенно часто о повышенном внимании говорят российские туристки. В Египте традиционно более сдержанный стиль одежды, поэтому открытые купальники, короткие шорты и яркий макияж сразу привлекают взгляды. Для местных мужчин это непривычный, но притягательный контраст.

"Русские девушки — как звёзды. Мы просто смотрим", — признаётся один из молодых сотрудников отеля.

При этом подобные взгляды чаще связаны с восхищением и любопытством, а не с агрессией.

Экономический интерес и щедрость

Ещё один важный фактор — деньги. Россияне известны привычкой оставлять чаевые и активно тратить на экскурсии и сувениры. В глазах египтян это формирует образ желанных клиентов, на которых ориентирован сервис. Внимание в этом случае становится частью профессионального интереса.

Когда внимание становится осуждением

Однако у ситуации есть и обратная сторона. Сотрудники отелей признают, что иногда российские туристы переходят негласные границы. Чрезмерный алкоголь, бурные споры и игнорирование норм скромности за пределами курортов вызывают уже не любопытные, а осуждающие взгляды, особенно в городских районах.

Почему женщины замечают взгляды чаще мужчин

По результатам опросов, мужчины реже ощущают повышенное внимание. Местные объясняют это культурными особенностями: разглядывать мужчин считается неприличным, тогда как женская красота воспринимается как естественный объект внимания. При этом зрительный контакт в Египте — скорее форма вежливости, чем проявление домогательств.

