Когда солнце садится — начинается охота: нейробиологи выяснили, почему комары выбирают именно человеческий запах

Лето — пора тепла, ароматов трав и долгих вечеров на природе. Но как только солнце садится, идиллическую картину нарушает знакомое каждому жужжание. Комары появляются словно из ниоткуда, безошибочно находят человека даже в темноте и превращают отдых на свежем воздухе в постоянную борьбу за покой. Но почему они столь точны в выборе цели?

Как комары находят человека

Новое исследование, опубликованное в журнале Cell, раскрывает, что комары обладают уникальной способностью распознавать запах человека благодаря особому устройству их обонятельной системы. Особенно выделяется вид Aedes aegypti - переносчик малярии, лихорадки денге и жёлтой лихорадки.

В большинстве живых существ каждая нервная клетка обонятельного центра отвечает за один тип рецептора, улавливающего определённый запах. Однако у Aedes aegypti всё устроено иначе. У них несколько типов рецепторов работают в одной клетке одновременно, образуя многоуровневую сеть распознавания запахов. Это явление учёные назвали совместной активацией генов.

"Комары как будто имеют резервную систему поиска: даже если один канал восприятия блокируется, другой продолжает работать", — пояснил нейробиолог Кристофер Поттер, соавтор исследования.

Благодаря такой структуре комары способны обнаружить человека даже тогда, когда вокруг присутствуют десятки других запахов — от костра до духов или еды.

Советы шаг за шагом: как защититься от комаров

Используйте репелленты с DEET или икаридином. Эти вещества блокируют работу обонятельных рецепторов насекомых. Выбирайте одежду с длинными рукавами и светлых оттенков. Тёмные цвета сильнее притягивают комаров. Избегайте стоячей воды. Это основное место размножения личинок. Устанавливайте москитные сетки. Они создают физический барьер даже для самых мелких видов. Используйте вентиляторы. Комарам сложно летать против сильного потока воздуха.

Сравнение: человеческое и комариное обоняние

Параметр Человек Комар Aedes aegypti Количество типов рецепторов Около 400 Более 200, часть работает совместно Зона восприятия Носовая полость Антенны и максиллярные органы Цель восприятия Распознавание пищи и опасности Поиск хозяина по запаху Чувствительность к углекислому газу Низкая Очень высокая

Такое строение делает комаров по-настоящему идеальными "охотниками" на людей. Они улавливают не только запах пота, но и дыхание, тепло тела и даже изменения в составе воздуха вокруг человека.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

Ошибка: наносить репеллент только на одежду.

Последствие: открытые участки кожи остаются уязвимыми.

Альтернатива: наносите средство и на кожу, и на одежду (если инструкция это допускает).

Ошибка: использовать сладкие духи или лосьоны перед походом на природу.

Последствие: аромат привлекает комаров.

Альтернатива: выбирайте нейтральные средства без отдушек.

Ошибка: включать свет рядом с открытым окном.

Последствие: комары ориентируются на тепло и яркость.

Альтернатива: используйте приглушённое освещение и москитные сетки.

А что если использовать запахи против них?

Учёные экспериментируют с естественными ароматами, которые сбивают комаров с толку. Масла цитронеллы, лаванды, эвкалипта и гвоздики действительно могут временно маскировать запах человека. Однако они действуют недолго — не более 1-2 часов. Поэтому в будущем возможно создание новых биорепеллентов, основанных на понимании работы обонятельных нейронов насекомых.

Плюсы и минусы нового открытия

Плюсы Минусы Позволяет лучше понять механизмы поиска человека Пока неизвестно, как заблокировать все каналы восприятия Поможет создать более эффективные репелленты Исследования ограничены лабораторными условиями Открывает перспективы в борьбе с малярией и денге Возможны генетические риски при вмешательстве в сенсорную систему

Мифы и правда

Миф: комары кусают только тех, у кого "сладкая кровь".

Правда: они реагируют на тепло тела, уровень углекислого газа и запах кожи.

Миф: комары не летают выше второго этажа.

Правда: некоторые виды поднимаются на высоту до 20 метров, особенно при слабом ветре.

Исторический контекст

Комары — древнейшие насекомые, существующие более 100 миллионов лет. Первые исследования их поведения начались в XIX веке, когда врачи связали укусы с распространением малярии. В XX веке появились химические репелленты, а XXI век принёс новый этап — генетические исследования обонятельных систем, такие как работа MIT и Университета Джонса Хопкинса, подтвердившие сложность сенсорных сетей комаров.

Сегодня учёные надеются, что понимание принципа совместной активации рецепторов поможет создать универсальный способ защиты — возможно, с использованием молекул, способных временно "ослепить" обонятельную систему насекомых.

Три интересных факта