Когда солнце садится — начинается охота: нейробиологи выяснили, почему комары выбирают именно человеческий запах
Лето — пора тепла, ароматов трав и долгих вечеров на природе. Но как только солнце садится, идиллическую картину нарушает знакомое каждому жужжание. Комары появляются словно из ниоткуда, безошибочно находят человека даже в темноте и превращают отдых на свежем воздухе в постоянную борьбу за покой. Но почему они столь точны в выборе цели?
Как комары находят человека
Новое исследование, опубликованное в журнале Cell, раскрывает, что комары обладают уникальной способностью распознавать запах человека благодаря особому устройству их обонятельной системы. Особенно выделяется вид Aedes aegypti - переносчик малярии, лихорадки денге и жёлтой лихорадки.
В большинстве живых существ каждая нервная клетка обонятельного центра отвечает за один тип рецептора, улавливающего определённый запах. Однако у Aedes aegypti всё устроено иначе. У них несколько типов рецепторов работают в одной клетке одновременно, образуя многоуровневую сеть распознавания запахов. Это явление учёные назвали совместной активацией генов.
"Комары как будто имеют резервную систему поиска: даже если один канал восприятия блокируется, другой продолжает работать", — пояснил нейробиолог Кристофер Поттер, соавтор исследования.
Благодаря такой структуре комары способны обнаружить человека даже тогда, когда вокруг присутствуют десятки других запахов — от костра до духов или еды.
Советы шаг за шагом: как защититься от комаров
-
Используйте репелленты с DEET или икаридином. Эти вещества блокируют работу обонятельных рецепторов насекомых.
-
Выбирайте одежду с длинными рукавами и светлых оттенков. Тёмные цвета сильнее притягивают комаров.
-
Избегайте стоячей воды. Это основное место размножения личинок.
-
Устанавливайте москитные сетки. Они создают физический барьер даже для самых мелких видов.
-
Используйте вентиляторы. Комарам сложно летать против сильного потока воздуха.
Сравнение: человеческое и комариное обоняние
|Параметр
|Человек
|Комар Aedes aegypti
|Количество типов рецепторов
|Около 400
|Более 200, часть работает совместно
|Зона восприятия
|Носовая полость
|Антенны и максиллярные органы
|Цель восприятия
|Распознавание пищи и опасности
|Поиск хозяина по запаху
|Чувствительность к углекислому газу
|Низкая
|Очень высокая
Такое строение делает комаров по-настоящему идеальными "охотниками" на людей. Они улавливают не только запах пота, но и дыхание, тепло тела и даже изменения в составе воздуха вокруг человека.
Ошибка — Последствие — Альтернатива
-
Ошибка: наносить репеллент только на одежду.
Последствие: открытые участки кожи остаются уязвимыми.
Альтернатива: наносите средство и на кожу, и на одежду (если инструкция это допускает).
-
Ошибка: использовать сладкие духи или лосьоны перед походом на природу.
Последствие: аромат привлекает комаров.
Альтернатива: выбирайте нейтральные средства без отдушек.
-
Ошибка: включать свет рядом с открытым окном.
Последствие: комары ориентируются на тепло и яркость.
Альтернатива: используйте приглушённое освещение и москитные сетки.
А что если использовать запахи против них?
Учёные экспериментируют с естественными ароматами, которые сбивают комаров с толку. Масла цитронеллы, лаванды, эвкалипта и гвоздики действительно могут временно маскировать запах человека. Однако они действуют недолго — не более 1-2 часов. Поэтому в будущем возможно создание новых биорепеллентов, основанных на понимании работы обонятельных нейронов насекомых.
Плюсы и минусы нового открытия
|Плюсы
|Минусы
|Позволяет лучше понять механизмы поиска человека
|Пока неизвестно, как заблокировать все каналы восприятия
|Поможет создать более эффективные репелленты
|Исследования ограничены лабораторными условиями
|Открывает перспективы в борьбе с малярией и денге
|Возможны генетические риски при вмешательстве в сенсорную систему
Мифы и правда
-
Миф: комары кусают только тех, у кого "сладкая кровь".
Правда: они реагируют на тепло тела, уровень углекислого газа и запах кожи.
-
Миф: комары не летают выше второго этажа.
Правда: некоторые виды поднимаются на высоту до 20 метров, особенно при слабом ветре.
Исторический контекст
Комары — древнейшие насекомые, существующие более 100 миллионов лет. Первые исследования их поведения начались в XIX веке, когда врачи связали укусы с распространением малярии. В XX веке появились химические репелленты, а XXI век принёс новый этап — генетические исследования обонятельных систем, такие как работа MIT и Университета Джонса Хопкинса, подтвердившие сложность сенсорных сетей комаров.
Сегодня учёные надеются, что понимание принципа совместной активации рецепторов поможет создать универсальный способ защиты — возможно, с использованием молекул, способных временно "ослепить" обонятельную систему насекомых.
Три интересных факта
-
Комары чувствуют запах человека на расстоянии до 60 метров.
-
Только самки кусают людей — им нужна кровь для созревания яиц.
-
Некоторые виды могут запомнить запах конкретного человека и искать его снова.
