Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Понос
Понос
© Freepik by jcomp is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 13:12

Когда смартфон становится врагом прямой кишки: долгие посиделки в туалете вредят сосудам и мышцам таза

Долгое пребывание в туалете вызывает застой крови и ослабление мышц — Стивен Хантер

Для многих людей туалет стал местом не только гигиены, но и уединения — с телефоном, книгой или газетой в руках. Однако медики предупреждают: такая привычка может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Исследователи из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета в Далласе выяснили, что длительное пребывание на унитазе негативно влияет на сосуды и мышцы таза. Последствия могут быть куда более опасными, чем кажется на первый взгляд.

"Чрезмерное сидение на унитазе создаёт постоянное давление в области прямой кишки, что со временем вызывает варикозное расширение вен и геморрой", — пояснил проктолог доктор Стивен Хантер.

Что происходит при долгом сидении

Во время сидения на унитазе мышцы таза и сосуды испытывают нагрузку, которую нельзя сравнить с обычным сидением на стуле. Положение тела создаёт дополнительное давление на прямую кишку, а при длительном нахождении — нарушается циркуляция крови и тонус сосудов.

Медики отмечают несколько типичных последствий:

  • Геморрой. Застой крови в венах прямой кишки вызывает их расширение и воспаление.

  • Ослабление мышц таза. Из-за постоянного напряжения может развиться недержание кала или опущение органов.

  • Пролапс прямой кишки. В тяжёлых случаях слизистая кишечника начинает выпадать наружу.

  • Нарушение кровообращения. Длительное давление на сосуды приводит к онемению ног и застойным явлениям.

"Проблема не в самом акте дефекации, а в привычке превращать его в продолжительный сеанс отдыха со смартфоном", — добавил доктор Хантер.

Сравнение

Привычка Влияние на здоровье Последствия
Быстрое посещение туалета (до 10 мин) Естественное опорожнение, без нагрузки Нормальное состояние сосудов
Долгое сидение (20 мин и более) Застой крови, нагрузка на мышцы таза Геморрой, варикоз, ослабление тканей
Использование телефона или книги Отвлекает, увеличивает время пребывания Повышает риск осложнений

Советы шаг за шагом

  1. Ограничьте время. Находиться в туалете стоит не более 10 минут.

  2. Откажитесь от гаджетов. Телефон или книга продлевают процесс, даже если вы этого не замечаете.

  3. Создайте правильное положение. Используйте небольшую подставку под ноги — она помогает телу принять физиологичную позу.

  4. Не тужьтесь чрезмерно. Если процесс идёт с трудом, стоит пересмотреть питание и питьевой режим.

  5. Посещайте туалет при первых позывах. Задержка дефекации увеличивает давление на кишечник.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  1. Ошибка: сидеть в туалете с телефоном.
    Последствие: время увеличивается, растёт риск геморроя.
    Альтернатива: оставить гаджеты за дверью.

  2. Ошибка: подолгу пытаться "досидеть" результат.
    Последствие: чрезмерное давление на сосуды.
    Альтернатива: встать, сделать перерыв и попробовать позже.

  3. Ошибка: игнорировать симптомы — боль, зуд, кровь.
    Последствие: переход болезни в хроническую форму.
    Альтернатива: обратиться к врачу-проктологу при первых признаках.

А что если страдаете запором

Многие объясняют длительные посиделки трудностями с опорожнением кишечника. Однако специалисты подчёркивают: продолжительное сидение не помогает, а лишь ухудшает ситуацию. Вместо этого важно наладить работу ЖКТ.

  • Увеличьте потребление клетчатки - фрукты, овсянка, овощи.

  • Пейте достаточно воды (до 2 л в день).

  • Делайте лёгкие физические упражнения - они улучшают перистальтику.

Плюсы и минусы привычки сидеть с телефоном

Аспект Плюсы Минусы
Психологический комфорт Помогает расслабиться Отвлекает, удлиняет процесс
Физиологический эффект Нет Нарушает кровоток, вызывает болезни
Гигиена Нет Смартфон загрязняется бактериями

FAQ

Можно ли сидеть дольше, если просто читаешь?
Нет. Любое длительное сидение создаёт давление в области таза, независимо от активности.

Что делать, если не получается быстро?
Не напрягаться — лучше выйти и вернуться позже. Насильственное тужение только усугубляет проблему.

Можно ли использовать специальные подставки для ног?
Да. Они уменьшают напряжение и помогают кишечнику опорожняться естественным образом.

Мифы и правда

  1. Миф: если долго сидеть, организм полностью очистится.
    Правда: кишечник опорожняется за 3-7 минут, дальше процесс становится вредным.

  2. Миф: телефоны в туалете безопасны.
    Правда: смартфон может стать рассадником бактерий, включая кишечную палочку.

  3. Миф: геморрой развивается только у пожилых.
    Правда: всё чаще болезнь диагностируется у молодых людей из-за сидячего образа жизни.

Исторический контекст

В древности туалет не рассматривался как место отдыха: в Древнем Риме или Османской империи процесс проходил быстро — не более нескольких минут. С развитием мобильных технологий время пребывания в уборной увеличилось: исследование британских социологов показало, что среднестатистический человек проводит на унитазе около 25 минут в день, и это негативно сказывается на здоровье.

Три интересных факта

  1. Смартфон в туалете собирает в 10 раз больше бактерий, чем сиденье унитаза.

  2. За 20 минут сидения давление в венах прямой кишки увеличивается почти в 3 раза.

  3. Люди, ограничивающие пребывание в туалете до 5-7 минут, реже страдают геморроем и варикозом вен таза.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Денис Прокофьев предупредил: частый приём обезболивающих может вызвать язву и гипертонию сегодня в 9:14
Таблетка от боли — билет к язве и гипертонии: врачи предупреждают

Узнайте, почему частый приём обезболивающих может вызвать астму, язву и гипертонию, и какие альтернативы помогут справиться с болью без вреда для здоровья.

Читать полностью » Горгонзола содержит кальций и пробиотики, укрепляющие кости и микрофлору кишечника — Лаура Ферранти сегодня в 8:58
Её плесень лечит, а не пугает: почему гурманы называют горгонзолу живым сыром

Горгонзола — итальянский символ вкуса и здоровья. Узнайте, чем полезен этот сыр с благородной плесенью, как правильно его подавать и хранить, чтобы насладиться каждым оттенком вкуса.

Читать полностью » Алексей Решетун: даже малые дозы алкоголя вызывают разрушение нейронов мозга сегодня в 8:06
Каждый бокал стирает память: как алкоголь медленно убивает нейроны

Узнайте, как этиловый спирт разрушает клетки мозга, почему даже редкие дозы вызывают кислородное голодание и можно ли вернуть утраченное здоровье нейронов.

Читать полностью » Кашель более трёх недель требует диагностики и консультации специалиста — Ольга Малиновская сегодня в 7:58
Кашляю, значит живу: но врачи уверены — не всегда это шутка

Кашель не всегда безобиден: иногда он указывает на серьёзные заболевания дыхательной системы. Разбираем, когда стоит насторожиться и какие анализы помогут определить причину.

Читать полностью » Врач Денис Прокофьев предупредил: частый приём обезболивающих может вызвать язву и гипертонию сегодня в 7:18
Таблетка от боли может стоить желудка: врачи предупреждают об опасной привычке

Узнайте, почему злоупотребление обезболивающими способно вызвать астму, язву и гипертонию, и какие безопасные альтернативы предлагает современная медицина.

Читать полностью » Шоколад содержит магний и антиоксиданты, поддерживающие работу сердца и сосудов — Кристина Подорожнюк сегодня в 6:58
Не сахар, а магний и дофамин: как выбрать шоколад, который поднимает настроение без вреда

Шоколад может быть полезен, но только в умеренных количествах. Эндокринолог объяснила, кому стоит ограничить сладкое и почему тёмный шоколад — лучший выбор.

Читать полностью » Педиатр Юлия Москвичева: вегетарианская диета может вызвать анемию у детей сегодня в 6:10
Ребёнок отказался от мяса — сигнал, который нельзя игнорировать

Узнайте, почему детский организм особенно чувствителен к вегетарианству и какие альтернативы безопасно использовать, если ребёнок не ест мясо.

Читать полностью » Сомнолог Бузунов рассказал, как восстановить нормальный сон за неделю без таблеток сегодня в 5:12
Один час недосыпа — и концентрация падает, как при алкоголе

Узнайте, как всего за неделю наладить сон без таблеток: врач-сомнолог делится четырьмя простыми привычками, которые помогут восстановить силы и снизить стресс.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Каменная голова и Атрия F1 показали наилучшие результаты по урожайности и морозостойкости
Дом
Столовый уксус поможет удалить известковый налет и желтые пятна с ванны
Красота и здоровье
Эндокринолог Наталья Ковалева рассказала, какие витамины помогают справиться с осенней хандрой
Питомцы
Кошки и собаки проявляют наибольший интерес к новой игрушке в первые 2-4 дня
Еда
Овощное рагу с баклажанами и стручковой фасолью тушится в кастрюле с томатным соусом
Питомцы
Принося вам дохлую мышь или птицу, кошка демонстрирует высшую степень доверия
Еда
Курицу с картошкой луком и овощами запекают на одном противне чтобы мясо пропитывало гарнир
Культура и шоу-бизнес
Биограф Эндрю Лауни: конфликт принца Уильяма с Эндрю начался после оскорбления Кейт Миддлтон
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet