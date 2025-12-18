Когда рекорды важнее тревог: Вьетнам принимает миллионы, несмотря на экологические сигналы

Вьетнам уверенно выходит на новые туристические рубежи, демонстрируя один из самых заметных примеров восстановления отрасли в Азии. Страна готовится принять рекордное число иностранных гостей, превзойдя даже допандемийные показатели. Рост происходит на фоне сохраняющихся природных и экологических вызовов, но интерес путешественников продолжает усиливаться. Об этом сообщает Турпром.

Рекорд, которого не было даже до пандемии

По данным Министерства культуры, спорта и туризма Вьетнама, в текущем году страну посетят около 21 миллиона иностранных туристов. Это значительно выше предыдущего максимума в 18 миллионов, зафиксированного в 2019 году. Символичным событием стало прибытие 20-миллионного гостя, которое торжественно отметили на острове Фукуок — одном из самых динамично развивающихся курортов страны.

По сравнению с прошлым годом турпоток вырос на 19,3%. Такой результат связывают с отменой ковидных ограничений, упрощением правил въезда и активным развитием туристической инфраструктуры. Для сравнения: в 2021 году, на пике пандемии, Вьетнам принял менее 160 тысяч иностранцев — минимальный показатель за всю историю наблюдений.

Экология как скрытый риск для туризма

Рекордные цифры достигнуты не без сложностей. В течение года Ханой неоднократно оказывался среди городов с самым загрязнённым воздухом в мире. Кроме того, туристические центры центрального и южного Вьетнама — Хюэ, Хойан и Нячанг — столкнулись с масштабными наводнениями, нарушившими транспорт и работу курортов.

Пока эти факторы не привели к снижению интереса со стороны туристов, однако эксперты рассматривают их как серьёзный долгосрочный риск. Для сохранения устойчивого роста отрасли властям предстоит уделять больше внимания вопросам экологии и климатической адаптации.

Кто чаще всего приезжает во Вьетнам

Согласно данным Национального статистического управления, крупнейшим источником туристов остаётся Китай — около четверти всех прибытий за первые 11 месяцев года. Существенную долю также формируют Южная Корея, Тайвань, США и Япония, что подтверждает глобальную привлекательность направления.

Почему Вьетнам выбирают россияне

Вьетнам остаётся одним из самых популярных направлений в Юго-Восточной Азии среди российских туристов. Наибольшим спросом пользуются Нячанг с развитой курортной инфраструктурой, Фантьет и Муйне для более спокойного отдыха, остров Фукуок с белоснежными пляжами, а также Дананг и исторический Хойан.

Россиян привлекает сочетание пляжного и экскурсионного отдыха, разнообразная кухня, возможности для активных видов спорта, развитая спа-индустрия и сравнительно доступные цены. Всё это делает страну универсальным направлением — как для семейных поездок, так и для индивидуальных путешествий.

Рост турпотока вновь закрепляет за Вьетнамом статус одного из ключевых туристических центров региона. При этом дальнейший успех напрямую будет зависеть от того, насколько эффективно стране удастся совместить экономические интересы с заботой об окружающей среде и инфраструктуре.