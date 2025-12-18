Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Буон Ма Тхуот
Буон Ма Тхуот
© commons.wikimedia.org by Rdavout is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 16:16

Когда рекорды важнее тревог: Вьетнам принимает миллионы, несмотря на экологические сигналы

Турпоток во Вьетнам превысил допандемийный рекорд 2019 года — Турпром

Вьетнам уверенно выходит на новые туристические рубежи, демонстрируя один из самых заметных примеров восстановления отрасли в Азии. Страна готовится принять рекордное число иностранных гостей, превзойдя даже допандемийные показатели. Рост происходит на фоне сохраняющихся природных и экологических вызовов, но интерес путешественников продолжает усиливаться. Об этом сообщает Турпром.

Рекорд, которого не было даже до пандемии

По данным Министерства культуры, спорта и туризма Вьетнама, в текущем году страну посетят около 21 миллиона иностранных туристов. Это значительно выше предыдущего максимума в 18 миллионов, зафиксированного в 2019 году. Символичным событием стало прибытие 20-миллионного гостя, которое торжественно отметили на острове Фукуок — одном из самых динамично развивающихся курортов страны.

По сравнению с прошлым годом турпоток вырос на 19,3%. Такой результат связывают с отменой ковидных ограничений, упрощением правил въезда и активным развитием туристической инфраструктуры. Для сравнения: в 2021 году, на пике пандемии, Вьетнам принял менее 160 тысяч иностранцев — минимальный показатель за всю историю наблюдений.

Экология как скрытый риск для туризма

Рекордные цифры достигнуты не без сложностей. В течение года Ханой неоднократно оказывался среди городов с самым загрязнённым воздухом в мире. Кроме того, туристические центры центрального и южного Вьетнама — Хюэ, Хойан и Нячанг — столкнулись с масштабными наводнениями, нарушившими транспорт и работу курортов.

Пока эти факторы не привели к снижению интереса со стороны туристов, однако эксперты рассматривают их как серьёзный долгосрочный риск. Для сохранения устойчивого роста отрасли властям предстоит уделять больше внимания вопросам экологии и климатической адаптации.

Кто чаще всего приезжает во Вьетнам

Согласно данным Национального статистического управления, крупнейшим источником туристов остаётся Китай — около четверти всех прибытий за первые 11 месяцев года. Существенную долю также формируют Южная Корея, Тайвань, США и Япония, что подтверждает глобальную привлекательность направления.

Почему Вьетнам выбирают россияне

Вьетнам остаётся одним из самых популярных направлений в Юго-Восточной Азии среди российских туристов. Наибольшим спросом пользуются Нячанг с развитой курортной инфраструктурой, Фантьет и Муйне для более спокойного отдыха, остров Фукуок с белоснежными пляжами, а также Дананг и исторический Хойан.

Россиян привлекает сочетание пляжного и экскурсионного отдыха, разнообразная кухня, возможности для активных видов спорта, развитая спа-индустрия и сравнительно доступные цены. Всё это делает страну универсальным направлением — как для семейных поездок, так и для индивидуальных путешествий.

Рост турпотока вновь закрепляет за Вьетнамом статус одного из ключевых туристических центров региона. При этом дальнейший успех напрямую будет зависеть от того, насколько эффективно стране удастся совместить экономические интересы с заботой об окружающей среде и инфраструктуре.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Иран упростил визовые правила для иностранных туристов — МИД Ирана сегодня в 9:40
Иран сбрасывает оковы: страна зазывает туристов упрощёнными визами и новыми рейсами из Турции

Иран возвращает туристов и становится заметным направлением для жителей Турции: на выбор влияют цены, авиасообщение и интерес к культурным маршрутам.

Читать полностью » Хабаровский край и Тунцзян подписали соглашение о туробмене — Министерство туризма края сегодня в 9:24
Остров, который делит Россия и Китай, стал центром нового туристического соглашения

Хабаровский край и китайский Тунцзян договорились о регулярных туристических поездках: соглашение открывает новые форматы путешествий и культурного обмена.

Читать полностью » Продажи ж/д билетов выросли на 30 процентов — РЖД-ЦПР сегодня в 9:18
Вместо купе — плацкарт: пассажиры признались, на чём экономят, чтобы не отказываться от поездок

Продажи билетов на поезда выросли почти на треть, но пассажиры всё чаще выбирают плацкарт — рынок путешествий меняется вместе с привычками россиян.

Читать полностью » Визовые центры BLS International начали принимать документы на визу Кипра в России сегодня в 9:13
Консульства уходят в тень: кипрская виза переезжает в визовые центры и становится ближе к дому

С 15 декабря россияне смогут получать кипрские визы через новые визовые центры по всей стране. Услуги доступны в крупных городах без предварительной записи.

Читать полностью » Туристы с Камчатки активно покупают путёвки в Паттаю и Санью — турагентство сегодня в 8:19
С чемоданами под пристальным взглядом: что изменилось для россиян на таможне в Таиланде

Камчатские туристы не отменяют поездки в Таиланд на фоне боёв с Камбоджей, но на контроле и с визовыми выездами появились нюансы.

Читать полностью » Рост выездного туризма россиян составил 14% в 2025 году — Горин сегодня в 7:37
Тайланд, Китай и неожиданный лидер: рейтинг направлений, где спрос вырос больше всего

Выездной туризм россиян в 2025 году заметно прибавил: лидеры направлений укрепились, а бронирования по ряду стран уходят на месяцы вперёд.

Читать полностью » Туристы массово жалуются на плату за вход в кафе Абхазии — Pronedra.ru сегодня в 7:35
Туристы в ярости: раскрываем все скрытые сборы, которые удорожают отдых в Абхазии

Абхазия остаётся популярной у россиян, но туристы всё чаще жалуются на "плату за вход", депозиты в кафе и допсборы — чем это грозит сезону?

Читать полностью » Туристический налог с 1 января 2026 года введут в Курске, Самаре и Тюмени — РИА Новости сегодня в 7:24
Приехал посмотреть — помог бюджету: как города превращают туристов в источник дохода

С 2026 года Курск, Самара, Нижний Новгород и Тюмень вводят туристический налог для гостиниц, рассчитывая направить доходы на развитие городов.

Читать полностью »

Новости
Мир
Полиция применила слезоточивый газ у здания Европарламента в Брюсселе - ТАСС
Мир
Макрон и Туск выразили недовольство работой прессы на саммите Евросоюза — РИА Новости
Спорт и фитнес
Федерация гандбола России вызвала на январский сбор 32 игрока - ФГР
Красота и здоровье
Участница старше 70 лет поразила судей рельефной формой на President’s Cup — Доктор Питер
Общество
Принуждение к чтению вызывает у детей отторжение — психолог МГППУ
Технологии
Google представила ускоренную модель ИИ Gemini 3 Flash — GizmoChina
Происшествия
Получивший условный срок вор из Англии в тот же день напал на пенсионерку — Gazette & Herald
Авто и мото
Госдума утвердила квоту 25% для самозанятых таксистов в региональных реестрах - АВТОСТАТ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet