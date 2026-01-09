Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Вид Земли из космоса на фоне огней городов
Вид Земли из космоса на фоне огней городов
© Мария Круглова is licensed under public domain
Главная / Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 12:03

Когда природа нарушает привычный порядок: как асинхронные сезоны могут изменить ход эволюции

Разница в сезонных циклах влияет на эволюцию растений и животных – Дрю Терасаки Харт

Смена времён года кажется универсальной и предсказуемой, но из космоса эта картина выглядит гораздо сложнее. Оказывается, весна, лето, осень и зима могут наступать в разное время даже в соседних регионах. Такие расхождения формируют уникальные природные условия и влияют на жизнь экосистем. Об этом сообщает Планета Сегодня.

Когда сезоны не совпадают

Учёные из Калифорнийского университета в Беркли, анализируя спутниковые наблюдения Земли, пришли к выводу, что географическая близость не гарантирует синхронности сезонных циклов. Нахождение в одном полушарии, на схожей широте или высоте вовсе не означает одинаковый ход природных процессов.

Даже соседние территории могут переживать совершенно разные климатические и экологические фазы. В результате рядом формируются различные местообитания, словно разделённые невидимой границей. Это явление напоминает часовые пояса, только в данном случае "расписание" задаёт сама природа и сложные процессы в атмосфере и климате.

"Сезоны часто воспринимаются как простой ритм — зима, весна, лето, осень, — но наша работа показывает, что природный календарь гораздо сложнее. Это особенно актуально для регионов, где форма и сроки типичного местного сезонного цикла резко различаются по всей территории. Это может иметь серьезные последствия для экологии и эволюции в этих регионах", — сказал биогеограф и ведущий автор исследования Дрю Терасаки Харт.

Карта асинхронной планеты

Используя спутниковые данные за последние 20 лет, команда Терасаки Харта создала наиболее детальную на сегодняшний день карту сезонной динамики наземных экосистем. На ней отмечены зоны, где сезонные ритмы особенно рассинхронизированы, и именно такие области часто совпадают с очагами биоразнообразия.

Учёные считают, что это не случайность. Повышенная изменчивость погодных условий создаёт дополнительные экологические ниши. Если ресурсы в соседних местообитаниях становятся доступными в разное время, растения и животные вынуждены адаптироваться к своим локальным "календарям".

В перспективе это может влиять даже на эволюцию. Например, у одного и того же вида в соседних районах могут различаться сроки размножения, что снижает вероятность скрещивания. Со временем такие различия способны привести к формированию новых видов.

Реальные примеры и скрытые последствия

Наглядный пример — города Финикс и Тусон в Аризоне, расположенные всего в 160 километрах друг от друга. В Тусоне основные осадки приходятся на летний муссонный сезон, тогда как в Финиксе дожди чаще выпадают зимой, в январе. Эти различия напрямую отражаются на экосистемах и сезонной активности растений и животных.

Похожие несоответствия выявлены и в средиземноморских климатических регионах. В Калифорнии, Чили, Южной Африке, южной Австралии и Средиземноморье пики роста лесов наступают примерно на два месяца позже, чем в других экосистемах с иными климатическими условиях. Эти сдвиги укладываются в более широкий контекст изменений, связанных с глобальным углеродным циклом.

"Это даже объясняет сложную географию сезонов сбора урожая кофе в Колумбии — стране, где кофейные плантации, разделенные однодневной поездкой через горы, могут иметь репродуктивные циклы, настолько рассинхронизированные, как если бы они находились в противоположных полушариях", — говорит Дрю Терасаки Харт.

Почему это важно для климата

Авторы подчёркивают, что многие современные климатические и экологические модели опираются на упрощённое представление о смене сезонов. Такой подход не учитывает локальные различия, которые могут быть критически важны для прогнозов в условиях климатического кризиса.

В конечном счёте учёные сходятся во мнении: модели, которые рассматривают сезоны как единый и однородный процесс, не отражают реального разнообразия планеты. Учет локальных сезонных различий важен не только для экологии и эволюции, но и для сельского хозяйства, медицины и оценки будущих климатических рисков.

