Когда праздник съедает бюджет: новогодние Эмираты раскрывают обратную сторону роскоши

Новогодние каникулы в ОАЭ всё чаще превращаются в проверку на прочность для кошелька. В праздничные даты стоимость ночи в некоторых отелях сравнима с ценой полноценного отпуска в другой стране. При этом варианты для тех, кто не готов платить за "вид из окна", всё же есть. Об этом сообщает ТурПром.

Почему на Новый год в ОАЭ так дорого

В Дубае и Абу-Даби Новый год — один из самых горячих периодов сезона: спрос на размещение резко растёт, и вместе с ним взлетают ценники. По данным издания, в отдельных люксовых отелях, включая Mandarin Oriental и Marriott, стоимость ночи превышает 30 000 дирхамов (примерно 780 000 рублей). Для многих туристов такие суммы выглядят запредельными, но у отелей есть понятная логика: праздничная программа, повышенная загрузка и дефицит номеров в "самых желанных" локациях.

Отдельный фактор — расположение. Чем ближе отель к Бурдж-Халифе и другим точкам притяжения новогодних шоу, тем выше стоимость, особенно на номера с панорамным видом на салют. Эксперт отмечает, что в праздники туристы готовы переплачивать за возможность наблюдать фейерверки прямо из номера, и это становится частью ценообразования.

Как авиационный спрос подталкивает цены

Рост стоимости проживания связан и с перевозками. ТурПром обращает внимание на активность Emirates и Etihad Airways: при увеличении международного пассажиропотока растёт и загрузка отелей, а значит — усиливается конкуренция за номера. Авиакомпании расширяют предложения и добавляют рейсы по ряду направлений, но желающих встретить Новый год в ОАЭ всё равно много, поэтому рынок быстро "перегревается".

Где искать более доступные варианты

Если переплачивать за премиальные адреса не хочется, можно сдвинуть фокус с центра на более спокойные районы и альтернативные направления.

Присмотритесь к отелям в пригородах Дубая и Абу-Даби: дорога до ключевых локаций займёт больше времени, зато бюджет обычно заметно мягче. Планируйте поездку заранее: чем раньше бронирование, тем выше шанс найти адекватную цену на жильё и перелёт. Продумайте, нужен ли "номер с видом": салют можно посмотреть и с бесплатных площадок, не оплачивая панораму в счёте за проживание. Делайте ставку на общественный транспорт: метро, автобусы и трамваи помогают меньше зависеть от такси и пробок. Рассмотрите самостоятельные прогулки и бесплатные места, например пляжи, чтобы не раздувать расходы на экскурсии.

Куда поехать вместо ОАЭ, если цены не радуют

Издание напоминает, что тёплый Новый год возможен не только в Эмиратах. В качестве альтернатив часто рассматривают Турцию, Египет, а также другие страны Персидского залива — Оман, Катар и Бахрейн. Ещё один вариант для любителей дальних маршрутов — Юго-Восточная Азия, где выбор курортов обычно шире.

Новый год в ОАЭ может быть роскошным, но далеко не всегда это означает "разумным по бюджету". Если цель — эмоции и атмосфера без финансового стресса, лучше заранее продумать район проживания, отказаться от дорогих "видовых" опций и трезво сравнить альтернативы. Тогда поездка останется праздником, а не источником разочарований.